Beşiktaş'tan VAR'a Fenerbahçe tepkisi!

Fenerbahçe, kendi sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Halihazırda mücadelede pek çok tartışmalı hakem kararı çıkarken, an itibarıyla ise Beşiktaş da sürece dahil oldu ve sosyal medyadan mesaj verdi.

BEŞİKTAŞ'TAN VAR ÇIKIŞI!

Beşiktaş, sosyal medya aracılığıyla 'NE VAR NE YOK ONUR ÖZÜTOPRAK?' ifadelerini kullandı.

https://x.com/Besiktas/status/1968393703594045909

YENİ SEZONDA HAKEM GÜNDEMİ HIZLI BAŞLADI

Fenerbahçe-Trabzonspor maçıyla birlikte hakem kritiği ciddi bir hal alırken, Fenerbahçe-Alanyaspor maçının ardından ise sosyal medyada konuya dair pek çok tartışma ortaya çıktı.