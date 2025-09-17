Menü Kapat
TGRT Haber
 Burak Ayaydın

Beşiktaş'tan VAR'a Fenerbahçe tepkisi!

Beşiktaş, Fenerbahçe-Alanyaspor maçının ardından flaş bir paylaşımda bulundu. Siyah beyazlılar, Kadıköy'deki karşılaşmanın VAR hakemini işaret etti.

Beşiktaş'tan VAR'a Fenerbahçe tepkisi!
Burak Ayaydın
17.09.2025
17.09.2025
, kendi sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Halihazırda mücadelede pek çok tartışmalı hakem kararı çıkarken, an itibarıyla ise da sürece dahil oldu ve sosyal medyadan mesaj verdi.

BEŞİKTAŞ'TAN VAR ÇIKIŞI!

Beşiktaş, sosyal medya aracılığıyla 'NE NE YOK ONUR ÖZÜTOPRAK?' ifadelerini kullandı.

YENİ SEZONDA HAKEM GÜNDEMİ HIZLI BAŞLADI

Fenerbahçe-Trabzonspor maçıyla birlikte hakem kritiği ciddi bir hal alırken, Fenerbahçe-Alanyaspor maçının ardından ise sosyal medyada konuya dair pek çok tartışma ortaya çıktı.

Beşiktaş'tan VAR'a Fenerbahçe tepkisi!

Sıkça Sorulan Sorular

HAKEM KONUSUNDA FEDERASYONDAN NE BEKLENİYOR?
Birtakım spor yorumcuları, çözümün yabancı hakemlerle anlaşmak olduğunu iddia ediyor.
