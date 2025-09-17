Fenerbahçe Alanyaspor maç sonucu kaç kaç? 3 puan son anda kaçtı

İstanbul
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 1. hafta ertelenen maçında Alanyaspor ile kozlarını paylaştı.
Karşılaşmada 1-0 geriye düşen Fenerbahçe 2. devrede bulduğu gollerle 2-1 üstünlük yakaladı ancak Alanyaspor uzatma dakikalarında ağları sarstı.
Bu golle beraber iki takım sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.
Fenerbahçe'nin gollerini 73. dakikada Semedo ve 76. dakikada En Nesyri attı.
Alanyaspor'un sayıları ise 18. dakikada İbrahim Kaya ve 90+3. dakikada Yusuf Özdemir’den geldi.
Sarı lacivertlilerde Anderson Talisca, ikinci yarıda penaltı vuruşundan faydalanamadı.
Ligde ikinci beraberliğini alan Fenerbahçe, puanını 11’e yükseltirken, zirvedeki Galatasaray’ın 4 puan gerisine indi.
İki maçlık galibiyet zinciri biten Alanyaspor ise puanını 8’e taşıdı.