Devlet Bahçeli paylaşımları sonrası gözaltına alınan emekli Albay Orkun Özeller tutuklandı

Emekli Albay Özeller, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik paylaşımları sonrasında hakkında çıkarılan gözaltı kararının ardından bugün Ordu Adliyesi'ne giderek teslim oldu.

GEREKÇE: HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK

Özeller'in gözaltına alınmasına gerekçesinin ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’, ‘hakaret’ ve ‘kamu görevlisine hakaret’ olduğu öğrenildi.

Ordu Adliyesi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne ifade veren Özeller, hakimlik kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Avukatı Doğukan Kozan, Orkun Özeller’in tutuklandığını sosyal medya hesabından duyurdu.