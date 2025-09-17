MHP Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasına adı karışan üyeleri hakkında kararını verdi

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 45 isim arasında MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Sönmez ile Bayrampaşa ilçe üyesi Emin Sönmez de bulundu.

Gözaltına alınan iki MHP'li isim partiden ihraç edildi. MHP İstanbul İl Başkanlığı'nın konuya ilişkin bugün yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İl Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Sönmez ve Bayrampaşa İlçe Üyesi Emin Sönmez hakkında kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disiplin işlemleri 13.09.2025 tarihinde başlatılmış olup süreç tamamlanmıştır."

20 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

45 kişinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında aralarında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da yer aldığı 20 kişi dün tutuklanmıştı.

Bugün yaşanan gelişmede ise Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla görevden uzaklaştırılmıştı.