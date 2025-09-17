Menü Kapat
TGRT Haber
24°
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

MHP Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasına adı karışan üyeleri hakkında kararını verdi

MHP, Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Yasin Sönmez ile Bayrampaşa ilçe üyesi Emin Sönmez'in partiden ihraç edildiğini duyurdu.

MHP Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasına adı karışan üyeleri hakkında kararını verdi
Selahattin Demirel
17.09.2025
17.09.2025
saat ikonu 18:36

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan kapsamında haklarında kararı verilen 45 isim arasında İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Sönmez ile Bayrampaşa ilçe üyesi Emin Sönmez de bulundu.

MHP Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasına adı karışan üyeleri hakkında kararını verdi

Gözaltına alınan iki MHP'li isim partiden edildi. MHP İstanbul İl Başkanlığı'nın konuya ilişkin bugün yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İl Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Sönmez ve Bayrampaşa İlçe Üyesi Emin Sönmez hakkında kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disiplin işlemleri 13.09.2025 tarihinde başlatılmış olup süreç tamamlanmıştır."

20 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

45 kişinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında aralarında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da yer aldığı 20 kişi dün tutuklanmıştı.

Bugün yaşanan gelişmede ise Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla görevden uzaklaştırılmıştı.

