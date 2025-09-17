Menü Kapat
24°
 Baran Aksoy

Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı

Son dakika haberi: Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, görevden uzaklaştırıldı.

Belediyeler yönelik yolsuzluk soruşturmaları devam ediyor. En son Bayrampaşa Belediye'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında; aralarında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 20 kişi tutuklanmıştı.

Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDU

Tutuklama kararının ardından , Hasan Mutlu'nun görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Hakkında "Rüşvet Alma, Kamu Kurum ve Kuruluşların İhalesine Fesat Karıştırmak ve Zimmet" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 16.09.2025 tarih ve 2025/1310 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"



NE OLMUŞTU?

İstanbul'da Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan ve aralarında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 20 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında 10 kişi ise yurt dışı çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.

HASAN MUTLU KİMDİR?
1961 yılında Karabük'e bağlı Safranbolu ilçesinde dünyaya gelen Hasan Mutlu, ilk ve orta öğrenimini İstanbul Fatih’te, lise eğitimini ise İstanbul Vefa Lisesi’nde tamamladı. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik-Matematik Bölümü’nden mezun oldu. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde de eğitim gördü. İstanbul’daki çeşitli dershanelerde altı yıl görev yaptıktan sonra, 1990 yılından itibaren Bayrampaşa başta olmak üzere İstanbul’un farklı ilçelerinde ve çeşitli illerde okul ve kurs işletmeciliği yaparak eğitim alanında hizmet verdi. Mutlu, evli ve üç çocuk babasıdır. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde T.C. Bayrampaşa Belediye Başkanı olarak seçildi.
