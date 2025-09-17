Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı

Belediyeler yönelik yolsuzluk soruşturmaları devam ediyor. En son Bayrampaşa Belediye'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında; aralarında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 20 kişi tutuklanmıştı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDU

Tutuklama kararının ardından İçişleri Bakanlığı, Hasan Mutlu'nun görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Hakkında "Rüşvet Alma, Kamu Kurum ve Kuruluşların İhalesine Fesat Karıştırmak ve Zimmet" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 16.09.2025 tarih ve 2025/1310 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

https://x.com/TC_icisleri/status/1968305897530355870

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan ve aralarında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 20 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında 10 kişi ise yurt dışı çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.