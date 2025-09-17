Menü Kapat
24°
 Baran Aksoy

Son anket sonuçları geldi! Hangi parti birinci sırada? Dikkat çeken fark

Muhalefet ve hükümet arasında birinci parti tartışmaları devam ederken GENAR Araştırma, son anket sonucunu yayımladı. Peki son aylarda yaşanan rüşvet-yolsuzluk iddiaları, istifalar, tartışma ve kavgalar partilerin oy oranına yansıdı mı? İşte detaylar....

'de siyaset gündemi son aylarda hiç olmadığı kadar hareketli... Ekrem İmamoğlu dahil birçok 'li belediyesi başkanı hakkında ortaya atılan yolsuzluk iddiaları, parti içinde yaşanan tartışma ve kavgalar derken seçmenlerin son yaşanan olaylarla ilgili ne düşündüğü ve tercihlerini etkileyip etkilemediği oldukça merak konusu olmuştu...

Son anket sonuçları geldi! Hangi parti birinci sırada? Dikkat çeken fark

HANGİ PARTİ İLK SIRADA?

Peki son yaşanan gelişmelerden sonra partilerin oy oranı ne oldu? GENAR Araştırma, son anket sonucunu yayımladı. Ankete göre; yüzde 33,9 oyla hala birinci parti durumunda, CHP ise yüzde 32,2 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı.

Son anket sonuçları geldi! Hangi parti birinci sırada? Dikkat çeken fark

ANKETTE DİKKAT ÇEKEN FARK

İşte son anket sonucu şu şekilde;

  • % 33,9 AK Parti
  • % 32,2 CHP
  • % 9,9 DEM Parti
  • % 8,5 MHP
  • % 5,2 İYİ Parti
  • % 3,6 Zafer Partisi
  • % 2,2 Yeniden Refah Partisi
  • % 1,3 Türkiye İşçi Partisi
  • % 1,0 Saadet Partisi
  • % 0,9 Anahtar Parti
  • % 0,6 BBP
  • % 0,7 Diğer

