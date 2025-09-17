Son anket sonuçları geldi! Hangi parti birinci sırada? Dikkat çeken fark

Türkiye'de siyaset gündemi son aylarda hiç olmadığı kadar hareketli... Ekrem İmamoğlu dahil birçok CHP'li belediyesi başkanı hakkında ortaya atılan yolsuzluk iddiaları, parti içinde yaşanan tartışma ve kavgalar derken seçmenlerin son yaşanan olaylarla ilgili ne düşündüğü ve tercihlerini etkileyip etkilemediği oldukça merak konusu olmuştu...

HANGİ PARTİ İLK SIRADA?

Peki son yaşanan gelişmelerden sonra partilerin oy oranı ne oldu? GENAR Araştırma, son anket sonucunu yayımladı. Ankete göre; AK Parti yüzde 33,9 oyla hala birinci parti durumunda, CHP ise yüzde 32,2 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı.

ANKETTE DİKKAT ÇEKEN FARK

İşte son anket sonucu şu şekilde;

% 33,9 AK Parti

% 32,2 CHP

% 9,9 DEM Parti

% 8,5 MHP

% 5,2 İYİ Parti

% 3,6 Zafer Partisi

% 2,2 Yeniden Refah Partisi

% 1,3 Türkiye İşçi Partisi

% 1,0 Saadet Partisi

% 0,9 Anahtar Parti

% 0,6 BBP

% 0,7 Diğer

https://x.com/ihsanaktas/status/1967976562562609387