TGRT Haber
Benim Sayfam
24°
Politika
 | Selahattin Demirel

CHP Kılıçdaroğlu'ndan beklentisini açıkladı: Bittiğini söylesin

CHP Kurultay Davası'yla ilgili partinin Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek "Sayın Kılıçdaroğlu da Hikmet Çetin gibi Murat Karayalçın gibi Önder Sav gibi Özgür Özel'in arkasında olup artık davaların bittiğini, önümüze bakmamız gerektiğini söylemelidir." dedi.

CHP Kılıçdaroğlu'ndan beklentisini açıkladı: Bittiğini söylesin
Grup Başkan Vekili , Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın duruşmasının ekim ayına ertelendiğini hatırlattı.

Türkiye'nin gerçek gündeminin CHP'ye yönelik davalar değil yoksulluk, işsizlik, adalet ve dış politika olduğunu söyleyen Başarır, toplumun büyük bir kısmının ekonomik açıdan zor günler yaşadığını öne sürerek "Artık davaları bir tarafa bırakacağız ve ülkenin gerçek gündemini konuşacağız. Asla ve asla geri adım da atmayacağız. Türkiye'yi kurtaracak tek şey seçimdir." diye konuştu.

"SUSMAK İYİ BİR ŞEY DEĞİL"

Bir gazeteci, eski CHP Genel Başkanı 'nun CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin süreciyle ilgili bir açıklama yapmadığını anımsatarak, Ali Mahir Başarır'a bu konudaki değerlendirmesini sordu.

CHP Kılıçdaroğlu'ndan beklentisini açıkladı: Bittiğini söylesin

Başarır, soru üzerine şunları kaydetti:

"CHP'nin delegeleri iradesini ortaya koymuştur. Hemen hemen delegelerin tamamı olağanüstü kurultay için imzalarını vermiştir, genel başkan ve yönetim seçilmiştir. Bu genç ve başarılı kadrolar, girdiği ilk seçimde birinci parti olmuştur. O yüzden bizim önceki genel başkanlarımız, yöneticilerimiz, milletvekillerimiz ve tüm CHP ailesi olarak isteğimiz, artık bu saçmalıklara son verilmesini hep beraber talep etmeleri, bu partide kayyumların değil Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatlarının partisinin üyelerinin seçtiği delegelerinin karar vereceğini söylemeleri. Susmak iyi bir şey değil.

"DAVALARIN BİTTİĞİNİ SÖYLEMELİ"

Bugüne kadar 13 yıl boyunca hep beraber konuştuk, Adalet Yürüyüşü yaptık. Biz adaletsizliğe baş kaldırdık. CHP'nin lideri Sayın 'dir, başarılıdır, çalışkandır, cesurdur, yüreklidir. Sayın Kılıçdaroğlu da Hikmet Çetin gibi Murat Karayalçın gibi Önder Sav gibi Özel'in arkasında olup, artık davaların bittiğini, önümüze bakmamız gerektiğini söylemelidir."

