24°
Ekonomi
 Bengü Sarıkuş

Asgari ücrete zam: Dev banka uygulamaya başladı

Bank of America, ABD genelinde asgari ücretin saat bazında 25 dolara yükseldiğini duyurdu. Bu kararla bankanın tam zamanlı çalışanlarının yıllık maaşı 50 bin doların üzerine çıkacak. Karar Ekim ayının başında yürürlüğe girecek ve tüm çalışanları kapsayacak.

Reuters
17.09.2025
17:30
17.09.2025
17:33

’nin ikinci büyük bankası 2018’den bu yana asgari saatlik ücretini yaklaşık yüzde 67 oranında artırdı. Bu zamla birlikte ABD’de tam zamanlı Bank of America çalışanlarının yıllık maaşı 50.000 doların üzerine çıkacak.

Asgari ücrete zam: Dev banka uygulamaya başladı

ABD işgücündeki dalgalanmalar sonrasında firmalar da istihdama verilen maddi desteği artırma yoluna giriyor. ABD’nin ikinci büyük bankası Bank of America saatlik asgari ücrete yapma kararı aldı. Bu kararla bankanın tam zamanlı çalışanlarının yıllık maaşı 50 bin doların üzerine çıkacak.

Asgari ücrete zam: Dev banka uygulamaya başladı

Bankanın İnsan Kaynakları Direktörü Sheri Bronstein, daha yüksek başlangıç maaşının çalışanların şirkette uzun vadeli kariyer geliştirmelerini desteklediğini söyledi. için geçerli olacak bu zam Ekim başında yürürlüğe girecek ve ABD’deki tüm tam zamanlı ve yarı zamanlı saatlik pozisyonları kapsayacak.

