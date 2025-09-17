Asgari ücrete zam: Dev banka uygulamaya başladı

ABD’nin ikinci büyük bankası Bank of America 2018’den bu yana asgari saatlik ücretini yaklaşık yüzde 67 oranında artırdı. Bu zamla birlikte ABD’de tam zamanlı Bank of America çalışanlarının yıllık maaşı 50.000 doların üzerine çıkacak.

ABD işgücündeki dalgalanmalar sonrasında firmalar da istihdama verilen maddi desteği artırma yoluna giriyor. ABD’nin ikinci büyük bankası Bank of America saatlik asgari ücrete zam yapma kararı aldı. Bu kararla bankanın tam zamanlı çalışanlarının yıllık maaşı 50 bin doların üzerine çıkacak.

Bankanın İnsan Kaynakları Direktörü Sheri Bronstein, daha yüksek başlangıç maaşının çalışanların şirkette uzun vadeli kariyer geliştirmelerini desteklediğini söyledi. Asgari ücret için geçerli olacak bu zam Ekim başında yürürlüğe girecek ve ABD’deki tüm tam zamanlı ve yarı zamanlı saatlik pozisyonları kapsayacak.