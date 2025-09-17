Yeni evlenecek çiftlere 250 bin lira verilecek! İşte bu rakamla alabilecekleriniz

Aile Yılı kapsamında evliliğin teşvik edilmesi ve evlenmek isteyen çiftlere ekonomik destek olunması kapsamında yılın başında başlatılan faizsiz 48 ay vadeli 150 bin liralık evlilik kredisi 2026 itibarıyla 250 bin lira olacak.

Türkiye'de genç nüfusun ve doğum oranlarının düşmesi üzerine harekete geçen hükümet, Aile Yılı projesi kapsamında evliliği teşvik etmek amacıyla farklı projeler sürdürüyor. Bu projelerden biri de Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi olarak ön plana çıkıyor. Maddi yardım 2026 itibarıyla 250 bin liraya çıkarılacak ve yeni evlenecek genç çiftler evlerini bu destekle daha kolay şekilde hazırlayabilecek.

Ayrıca Bakanlık, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında belediyeler, valilikler ve yerel işletmelerle iş birliği yaparak yerel düzeyde indirim anlaşmaları yapıyor. Bu sayede kredi kapsamında alışveriş yapan çiftler, piyasadaki fiyatlara göre ek indirimlerden yararlanabilecek.

KİMLER BU PROJEDEN YARARLANABİLİR?

Eğer her iki eş de 18-25 yaş arasında ise 250.000 TL olacak. Eğer değilse, genç çiftler için destek 200.000 TL’ye çıkacak. Aynı zamanda başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arası olmak şartı da aranıyor.

PROJEDEN FAYDALANMAK İÇİN GELİR ŞARTI NE?

Gelir şartı esnetilerek, başvurudan önceki 6 aylık ortalama gelirin asgari ücretin 2,3 katı yerine 2,5 katı olması yeterli sayılacak.

ÇOCUK SAHİBİ OLANA KREDİ ÖTELEME ŞANSI

Çocuk sahibi olan çiftlerin kredi geri ödemeleri her çocuk için 12 ay ertelenebilecek.

250 BİN LİRA İLE YENİ EVLENECEK BİR ÇİFT NELER ALABİLİR?

Ev kurmak isteyen genç bir çift için orta segmentte ortalama fiyatlarla nasıl bir alışverişi yapabileceğini planlarsak;

Beyaz eşya orta segment: 80.000 TL

Oturma odası için L-köşe 55.000 TL

Yatak odası için yatak ve gardırop: 40.000 TL

Mutfak için yemek masası ve mutfak seti: 30.000 TL

Misafir veya çalışma odası için koltuk ve çalışma köşesi: 15.000 TL

Perde ve halı: 16.500 TL

Nakliye ve montaj: 10.000 TL

Aksesuar ve dekorasyon: 3.000 TL

Toplam: 249.500 TL