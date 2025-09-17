Altın ve dolarda sert dalgalanmaya hazırlıklı olun! İslam Memiş 'tren kaçtı' diyerek yatırımcıları uyardı

Finans Analisti İslam Memiş, Amerika Merkez Bankası FED'in faiz kararı öncesi piyasa oyuncularını uyardı. Memiş, yatırımcılar için altın, gümüş, borsa, dolar ve Euro analizi yaparak, “Bir aksiyon alınacaksa Fed kararı öncesi alınması gerekir, aksi halde Kasım ayına kadar beklenmeli” dedi.

Memiş, piyasa hareketlerini değerlendirirken, “Özellikle gram altın ve ons altın bugün tarihi rekor seviyeleri yükseldi. Alacaklar panik, satacaklar da acaba satış zamanı geldi demeye merak ediyor. Özellikle borsa tarafında son iki gündür ciddi bir ralli var” ifadelerini kullandı.

BORSA İÇİN TREN KAÇTI

Borsa İstanbul 100 endeksini de yorumlayan Memiş, “Borsa İstanbul 100 endeksi 11.100 50 puan seviyesinin üzerinde. Bugün Borsa İstanbul 100 endeksi tekrar 11.000 puan seviyesinin üzerinde ve muhtemelen 11.250 puan seviyesi ile alakalı testini yapacak. Teknik olarak satışlar mutlaka gelecektir. Yıl sonu hedefimiz 11.800-12.000 puan seviyesi. Ama bu seviyelerden ben borsaya giriş yapacağım, kazanacağım. Onlar gibi ben de %5- %6 cebime koyacağım hayaliyle bu piyasaya girenlerin canı yanar. Yani o tren kaçtı” diye konuştu.

BU FİYATLARLA DÖVİZ ALINIR MI?

Döviz piyasasına ilişkin değerlendirmede bulunan Memiş, “Dolar kuru yine 41 lira seviyesinin üzerinde. Dolarla ticaret yapan yine 43 devamlı 45 lira seviyesini bekleyebilir. Euro dolar paritesi ne yaptı? Fed'in faiz kararı var malum. Benim paramla Euroya girilir mi? Euro ucuz mu? Kesinlikle hayır. Ama bu fiyatlardan ben euro alır mıydım? Asla” ifadelerini kullandı.

ALTIN İÇİN YOL HARİTASI BELLİ

Altın ve gümüş piyasasına dair yorumlarını da paylaşan Memiş, “Gelelim ons altına. 3700 dolar seviyesi görüldü. Yine 45 yılın zirvesi. 1 kilogram altının karşısındaki değer 120.000 dolar seviyesinin üzerinde. 120.000 dolara 1 kilogram altın alır mıydım? Peki bizim stratejimiz neydi? Yol haritamız neydi? 30 Haziran'da 3. dalış operasyonumuzu yaptık. Neyi bekliyoruz? Kasım ayını. Kasım ayına kadar malda beklemeye devam ediyoruz” dedi.

GRAM ALTIN İÇİN 5 BİN EŞİĞİ AŞILDI

Gram altın fiyatları için Memiş, “Gram altın 5.000 lira seviyesinin üzerine yükseldi. Artık 5,150 civarı rakamların kapısı açıldı. Biz Kasım ayına kadar ne olursa olsun beklemeye devam ediyoruz” derken, gümüş fiyatlarını ise, “56 lira seviyesinin üzerinde yükselirken ons tarafında 42 dolar seviyesinin üzerine yükseldi. Hedefimiz neydi? 60 lira gümüşün gram fiyatında, 45 dolar gümüşün ons fiyatında. Peki bu fiyattan yine gümüş onsuz tarafta gram tarafında alım yapar mıydım? Benim paramla pahalı almazdım” şeklinde açıkladı.

SERT DALGALANMALAR OLABİLİR

FED faiz kararı öncesi piyasalara ilişkin Memiş, “Saat 21.30'da Fed Başkanı Powell kameraların karşısına geçecek. Basın mensuplarının sorularını cevaplayacak. Acaba yıl sonuna kadar iki kez mi faiz indirecek? Trump'ın baskısına nasıl bir cevap verecek? Göreve devam edecek mi? gibi gibi soruların biraz daha netleşeceği bir basın açıklamasını bekliyoruz. Yani yarın akşam saat 23'e kadar piyasalardaki sert dalgalanmalar önemli. Bence malda kalmak, piyasaları yakından takip etmek, herhangi bir aksiyon almamak, mevcut korumak daha mantıklı” dedi.

KASIM AYINA KADAR BEKLEMEYE DEVAM

Son olarak Memiş, yatırımcılara şu tavsiyede bulundu: “O yüzden eğer bir karar alacaksanız Fed öncesi bir karar alın. Uzun vadeli yatırımcı olun. Birikimlerinizi mutlaka çeşitlendirin. Kasım ayına kadar malda beklemeye devam ediyoruz.”