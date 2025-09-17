Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Altın ve dolarda sert dalgalanmaya hazırlıklı olun! İslam Memiş 'tren kaçtı' diyerek yatırımcıları uyardı

Finans Analisti İslam Memiş, Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz kararı öncesi piyasaları yorumladı. Yatırımcılar için kritik noktaların altını çizen Memiş, Fed kararı öncesi ve sonrası altın fiyatları, dolar, Euro kuru ve gümüş tarafında oluşabilecek dalgalanmalar karşısında yatırımcıyı uyardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
17.09.2025
saat ikonu 12:00
|
GÜNCELLEME:
17.09.2025
saat ikonu 12:04

Finans Analisti İslam Memiş, Amerika Merkez Bankası 'in öncesi piyasa oyuncularını uyardı. Memiş, yatırımcılar için , gümüş, , ve Euro analizi yaparak, “Bir aksiyon alınacaksa Fed kararı öncesi alınması gerekir, aksi halde Kasım ayına kadar beklenmeli” dedi.

Altın ve dolarda sert dalgalanmaya hazırlıklı olun! İslam Memiş 'tren kaçtı' diyerek yatırımcıları uyardı

Memiş, piyasa hareketlerini değerlendirirken, “Özellikle gram altın ve ons altın bugün tarihi rekor seviyeleri yükseldi. Alacaklar panik, satacaklar da acaba satış zamanı geldi demeye merak ediyor. Özellikle borsa tarafında son iki gündür ciddi bir ralli var” ifadelerini kullandı.

Altın ve dolarda sert dalgalanmaya hazırlıklı olun! İslam Memiş 'tren kaçtı' diyerek yatırımcıları uyardı

BORSA İÇİN TREN KAÇTI

Borsa İstanbul 100 endeksini de yorumlayan Memiş, “Borsa İstanbul 100 endeksi 11.100 50 puan seviyesinin üzerinde. Bugün Borsa İstanbul 100 endeksi tekrar 11.000 puan seviyesinin üzerinde ve muhtemelen 11.250 puan seviyesi ile alakalı testini yapacak. Teknik olarak satışlar mutlaka gelecektir. Yıl sonu hedefimiz 11.800-12.000 puan seviyesi. Ama bu seviyelerden ben borsaya giriş yapacağım, kazanacağım. Onlar gibi ben de %5- %6 cebime koyacağım hayaliyle bu piyasaya girenlerin canı yanar. Yani o tren kaçtı” diye konuştu.

Altın ve dolarda sert dalgalanmaya hazırlıklı olun! İslam Memiş 'tren kaçtı' diyerek yatırımcıları uyardı

BU FİYATLARLA DÖVİZ ALINIR MI?

Döviz piyasasına ilişkin değerlendirmede bulunan Memiş, “Dolar kuru yine 41 lira seviyesinin üzerinde. Dolarla ticaret yapan yine 43 devamlı 45 lira seviyesini bekleyebilir. Euro dolar paritesi ne yaptı? Fed'in faiz kararı var malum. Benim paramla Euroya girilir mi? Euro ucuz mu? Kesinlikle hayır. Ama bu fiyatlardan ben euro alır mıydım? Asla” ifadelerini kullandı.

Altın ve dolarda sert dalgalanmaya hazırlıklı olun! İslam Memiş 'tren kaçtı' diyerek yatırımcıları uyardı

ALTIN İÇİN YOL HARİTASI BELLİ

Altın ve gümüş piyasasına dair yorumlarını da paylaşan Memiş, “Gelelim ons altına. 3700 dolar seviyesi görüldü. Yine 45 yılın zirvesi. 1 kilogram altının karşısındaki değer 120.000 dolar seviyesinin üzerinde. 120.000 dolara 1 kilogram altın alır mıydım? Peki bizim stratejimiz neydi? Yol haritamız neydi? 30 Haziran'da 3. dalış operasyonumuzu yaptık. Neyi bekliyoruz? Kasım ayını. Kasım ayına kadar malda beklemeye devam ediyoruz” dedi.

Altın ve dolarda sert dalgalanmaya hazırlıklı olun! İslam Memiş 'tren kaçtı' diyerek yatırımcıları uyardı

GRAM ALTIN İÇİN 5 BİN EŞİĞİ AŞILDI

Gram altın fiyatları için Memiş, “Gram altın 5.000 lira seviyesinin üzerine yükseldi. Artık 5,150 civarı rakamların kapısı açıldı. Biz Kasım ayına kadar ne olursa olsun beklemeye devam ediyoruz” derken, gümüş fiyatlarını ise, “56 lira seviyesinin üzerinde yükselirken ons tarafında 42 dolar seviyesinin üzerine yükseldi. Hedefimiz neydi? 60 lira gümüşün gram fiyatında, 45 dolar gümüşün ons fiyatında. Peki bu fiyattan yine gümüş onsuz tarafta gram tarafında alım yapar mıydım? Benim paramla pahalı almazdım” şeklinde açıkladı.

Altın ve dolarda sert dalgalanmaya hazırlıklı olun! İslam Memiş 'tren kaçtı' diyerek yatırımcıları uyardı

SERT DALGALANMALAR OLABİLİR

FED faiz kararı öncesi piyasalara ilişkin Memiş, “Saat 21.30'da Fed Başkanı Powell kameraların karşısına geçecek. Basın mensuplarının sorularını cevaplayacak. Acaba yıl sonuna kadar iki kez mi faiz indirecek? Trump'ın baskısına nasıl bir cevap verecek? Göreve devam edecek mi? gibi gibi soruların biraz daha netleşeceği bir basın açıklamasını bekliyoruz. Yani yarın akşam saat 23'e kadar piyasalardaki sert dalgalanmalar önemli. Bence malda kalmak, piyasaları yakından takip etmek, herhangi bir aksiyon almamak, mevcut korumak daha mantıklı” dedi.

Altın ve dolarda sert dalgalanmaya hazırlıklı olun! İslam Memiş 'tren kaçtı' diyerek yatırımcıları uyardı

KASIM AYINA KADAR BEKLEMEYE DEVAM

Son olarak Memiş, yatırımcılara şu tavsiyede bulundu: “O yüzden eğer bir karar alacaksanız Fed öncesi bir karar alın. Uzun vadeli yatırımcı olun. Birikimlerinizi mutlaka çeşitlendirin. Kasım ayına kadar malda beklemeye devam ediyoruz.”

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TÜİK açıkladı: Trafikte dengeler değişti! En çok bu marka otomobil satıldı
Ücretiniz eksik ödeniyor olabilir! İsa Karakaş tüm çalışanları uyardı
ETİKETLER
#fed
#dolar
#altın
#borsa
#faiz kararı
#yatırım
#Euro Truck Simulator 2
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.