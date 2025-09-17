Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

PSG Atalanta maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 1. hafta maçları kapsamında bugün Fransa devi PSG ile İtalya ekibi Atalanta karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaya saatler kala PSG - Atalanta maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı gündem oldu. PSG - Atalanta maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
PSG Atalanta maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.09.2025
saat ikonu 17:47
|
GÜNCELLEME:
17.09.2025
saat ikonu 17:47

Avrupa'nın en prestijli organizasyonu olan 'nde lig aşaması heyecanı ilk hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. İlk haftanın ikinci gün maçları kapsamında Fransız devi ile İtalya takımı karşı karşıya gelecek.

Son Devler Ligi şampiyonu PSG'nin evinde oynanacak olan karşılaşmanın başlamasına saatler kaldı. Taraftarlar tarafından PSG - Atalanta maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

PSG Atalanta maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı

PSG - ATALANTA MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Parc des Prices'ta oynanacak olan PSG - Atalanta karşılaşması açıklanan bilgilere göre Tabii Spor 2 ekranlarından yayınlanacak. Taraftarlar Tabii'nin resmi internet sitesine girerek karşılaşmayı canlı olarak izleyebilecekler.

PSG Atalanta maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı

PSG - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının 1. hafta maçları kapsamında oynanacak olan PSG - Atalanta maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 22.00'de başlayacak.

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

PSG Atalanta maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı

PSG - ATALANTA MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

PSG - Atalanta karşılaşmasında Fransız devinde Desire Douse ve Ousman Dembele forma giyemeyecek. İki futbolcunun da sakatlığı bulunuyor. Atalanta tarafında ise Sead Kolasinac, Ederson, Mitchel Bakker ve Gianluca Scamacca karşılaşmada oynamayacak.

PSG - Atalanta maçının muhtemel ilk 11'lerinin şöyle olması bekleniyor:

PSG: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Mbaye, Ramos, Barcola

Atalanta: Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Maldini; Krstovic

ETİKETLER
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#atalanta
#psg
#canlı yayın
#mac
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.