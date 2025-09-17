PSG Atalanta maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı

Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması heyecanı ilk hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. İlk haftanın ikinci gün maçları kapsamında Fransız devi PSG ile İtalya takımı Atalanta karşı karşıya gelecek.

Son Devler Ligi şampiyonu PSG'nin evinde oynanacak olan karşılaşmanın başlamasına saatler kaldı. Taraftarlar tarafından PSG - Atalanta maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

PSG - ATALANTA MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Parc des Prices'ta oynanacak olan PSG - Atalanta karşılaşması açıklanan bilgilere göre Tabii Spor 2 ekranlarından yayınlanacak. Taraftarlar Tabii'nin resmi internet sitesine girerek karşılaşmayı canlı olarak izleyebilecekler.

PSG - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının 1. hafta maçları kapsamında oynanacak olan PSG - Atalanta maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 22.00'de başlayacak.

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

PSG - ATALANTA MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

PSG - Atalanta karşılaşmasında Fransız devinde Desire Douse ve Ousman Dembele forma giyemeyecek. İki futbolcunun da sakatlığı bulunuyor. Atalanta tarafında ise Sead Kolasinac, Ederson, Mitchel Bakker ve Gianluca Scamacca karşılaşmada oynamayacak.

PSG - Atalanta maçının muhtemel ilk 11'lerinin şöyle olması bekleniyor:

PSG: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Mbaye, Ramos, Barcola

Atalanta: Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Maldini; Krstovic