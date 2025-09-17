Ayda Aksel ve Alina Boz Palamut Zamanı'nda buluşuyor

Ayda Yüksel Kıskanmak dizisiyle ekrana dönerken, Alina Boz ise yeni dizisinin hazırlıklarına başladı. İki ünlü isim dizileriyle beraber tiyatro sahnesinde de yer alacak.

ÇAĞAN IRMAK PALAMUT ZAMANI'NDA

Unutulmaz film ve dizilerin başarılı yönetmeni Çağan Irmak şimdi de tiyatro sahnesinde. Irmak kaleme aldığı “Palamut Zamanı” oyununun aynı zamanda yönetmenliğini de üstleniyor. Oyun iki farklı kuşağın iki kadın yıldızını buluşturdu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Palamut Zamanı oyununun başrollerinde usta oyuncu Ayda Aksel ve Alina Boz yer alıyor. Provaları başlayan tiyatro oyunu şimdiden merak konusu oldu.

ALİNA BOZ HEM DİZİDE HEM TİYATRODA

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Alina Boz'un İtalyan Rai1 kanalında ekrana gelen Doc- Nelle Tue Mani isimli dizinin yerli uyarlaması dizide rol alacağı ortaya çıktı. Alina Boz'a dizide İbrahim Çelikkol'un eşlik edeceği öğrenildi.