24°
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Ayda Aksel ve Alina Boz Palamut Zamanı'nda buluşuyor

Son olarak Kıskanmak dizisiyle ekranda olan Ayda Yüksel ile bir süredir ekrandan uzak olan Alina Boz tiyatro sahnesinde buluşuyor. İki ünlü isim Çağan Irmak imzalı Palamut Zamanı oyunda karşılıklı oynayacak.

Ayda Aksel ve Alina Boz Palamut Zamanı'nda buluşuyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.09.2025
saat ikonu 17:41
|
GÜNCELLEME:
17.09.2025
saat ikonu 17:41

Ayda Yüksel Kıskanmak dizisiyle ekrana dönerken, ise yeni dizisinin hazırlıklarına başladı. İki ünlü isim dizileriyle beraber sahnesinde de yer alacak.

ÇAĞAN IRMAK PALAMUT ZAMANI'NDA

Unutulmaz film ve dizilerin başarılı yönetmeni Çağan Irmak şimdi de tiyatro sahnesinde. Irmak kaleme aldığı “Palamut Zamanı” oyununun aynı zamanda yönetmenliğini de üstleniyor. Oyun iki farklı kuşağın iki kadın yıldızını buluşturdu.

Ayda Aksel ve Alina Boz Palamut Zamanı'nda buluşuyor

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Palamut Zamanı oyununun başrollerinde usta oyuncu Ayda Aksel ve Alina Boz yer alıyor. Provaları başlayan tiyatro oyunu şimdiden merak konusu oldu.

Ayda Aksel ve Alina Boz Palamut Zamanı'nda buluşuyor

ALİNA BOZ HEM DİZİDE HEM TİYATRODA

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Alina Boz'un İtalyan Rai1 kanalında ekrana gelen Doc- Nelle Tue Mani isimli dizinin yerli uyarlaması dizide rol alacağı ortaya çıktı. Alina Boz'a dizide 'un eşlik edeceği öğrenildi.

Ayda Aksel ve Alina Boz Palamut Zamanı'nda buluşuyor
İrem Sak'tan babasının ölüm yıl dönümünde duygusal mesaj!
Altın gelin olarak anılan Aleyna Dalveren zor günler geçiriyor! Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Sıkça Sorulan Sorular

AYDA AKSEL KİMDİR?
31 Ekim 1962 doğumlu Ayda Aksel, Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümünde eğitim gördü. İlkokul döneminde konservatuvarın bale ve viyolonsel bölümünde okumuştur. Sayısız projede yer alan oyuncu, Üç İstanbul ile ilk televizyon dizisinde yer aldı.
#tiyatro
#dizisi
#alina boz
#ibrahim çelikkol
#Ayda Aksel
#Çağan Irmak
#Palamut Zamanı
#Medya
