Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Fenerbahçe başkanlık seçiminde kimler oy kullanabilecek şartlar neler? Bir isim adaylıktan çekildi

Fenerbahçe’de başkanlık seçimlerine günler kala adaylardan biri yarıştan çekildi. Fenerbahçe üyeleri ise kimlerin seçimde oy kullanabileceğini incelemeye başladı.

Fenerbahçe başkanlık seçiminde kimler oy kullanabilecek şartlar neler? Bir isim adaylıktan çekildi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.09.2025
saat ikonu 17:31
|
GÜNCELLEME:
17.09.2025
saat ikonu 17:31

Spor Kulübü, 2025 yılı içerisinde tarihi değer taşıyan bir başkanlık seçimine hazırlanıyor.

Önemli nitelikteki bu seçim süreci, üyeler ve taraftarlar tarafından dikkatle takip ediliyor.

Fenerbahçe’de 2025 yılı başkanlık seçimlerinde oy verme hakkına sahip toplam üye sayısı 49.268 olarak açıklandı.

Fenerbahçe başkanlık seçiminde kimler oy kullanabilecek şartlar neler? Bir isim adaylıktan çekildi

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİNDE KİMLER OY VEREBİLİR?

Fenerbahçe başkanlık seçiminde oy kullanma hakkı, kulüp tüzüğünde belirtilmiş kriterlere bağlıdır.

Bu seçimde oy kullanabilmek için üyelerin şu koşulları karşılamaları gerekiyor:

Oy verecek kişinin kulübe en az üç yıl evvel üye olmuş olması gerekir.

Üyeliği süresince aidat borcu olmayan kişiler oy hakkına sahiptir.

Genel kurula katılmak isteyen üyelerin resmi kimlik belgeleriyle beraber kayıt masalarına başvurması zorunludur.

Ayrıca kulüp, bu hususta gerekli duyuruları resmi internet sitesi ve dijital mecralar üzerinden yapmaktadır.

Fenerbahçe başkanlık seçiminde kimler oy kullanabilecek şartlar neler? Bir isim adaylıktan çekildi

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Fenerbahçe'de Seçimli Olağanüstü Genel Kurul öncesi , başkan adaylığından lehine çekildiğini ilan etti.

Kararın ardından kalan Fenerbahçe başkan adayları ve Sadettin Saran oldu.

Sıkça Sorulan Sorular

Fenerbahçe başkanlık seçiminde toplam kaç üye oy kullanabilecek?
2025 seçimlerinde 49.268 üyenin oy hakkı bulunuyor.
