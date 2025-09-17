Fenerbahçe başkanlık seçiminde kimler oy kullanabilecek şartlar neler? Bir isim adaylıktan çekildi

Fenerbahçe Spor Kulübü, 2025 yılı içerisinde tarihi değer taşıyan bir başkanlık seçimine hazırlanıyor.

Önemli nitelikteki bu seçim süreci, üyeler ve taraftarlar tarafından dikkatle takip ediliyor.

Fenerbahçe’de 2025 yılı başkanlık seçimlerinde oy verme hakkına sahip toplam üye sayısı 49.268 olarak açıklandı.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİNDE KİMLER OY VEREBİLİR?

Fenerbahçe başkanlık seçiminde oy kullanma hakkı, kulüp tüzüğünde belirtilmiş kriterlere bağlıdır.

Bu seçimde oy kullanabilmek için üyelerin şu koşulları karşılamaları gerekiyor:

Oy verecek kişinin kulübe en az üç yıl evvel üye olmuş olması gerekir.

Üyeliği süresince aidat borcu olmayan kişiler oy hakkına sahiptir.

Genel kurula katılmak isteyen üyelerin resmi kimlik belgeleriyle beraber kayıt masalarına başvurması zorunludur.

Ayrıca kulüp, bu hususta gerekli duyuruları resmi internet sitesi ve dijital mecralar üzerinden yapmaktadır.

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Fenerbahçe'de Seçimli Olağanüstü Genel Kurul öncesi Hakan Bilal Kutlualp, başkan adaylığından Sadettin Saran lehine çekildiğini ilan etti.

Kararın ardından kalan Fenerbahçe başkan adayları Ali Koç ve Sadettin Saran oldu.