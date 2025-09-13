MHP'de iki isim için kesin ihraç talebi

Milliyetçi Hareket Partisi'nde iki isim kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

Son dakika gelişmesini MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sosyal medya hesabından açıklama yaparak duyurdu.

https://x.com/e_semihyalcin/status/1966836492166459703?s=46&t=hL3aecfpCxbnwpdGCxuTLQ

Yalçın, "Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Yasin Sönmez ve İstanbul Bayrampaşa İlçe üyesi Emin Sönmez, kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmiştir." diye belirtti.