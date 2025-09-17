Hakem Onur Özütoprak kimdir nereli? Beşiktaş’tan Onur Özütoprak tepkisi

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe Alanyaspor mücadelesi sonrası açıklama yaptı.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçeli Archie Brown ile İbrahim Kaya arasında 8. dakikada meydana gelen pozisyonu yayınlayarak "Ne var, ne yok Onur Özütoprak" ifadelerini kullandı.

ONUR ÖZÜTOPRAK BEŞİKTAŞ GERGİNLİĞİ NE?

Orkun Kökçü’nün gördüğü kırmızı kart ve PFDK’ya sevk edilmesi Siyah Beyazlı camiada tepkilere yol açmıştı.

VAR hakemi Onur Özütoprak, Beşiktaş Başakşehir mücadelesinde orta hakemi Alper Akarsu'yu uyarmış ve ardından Orkun Kökçü kırmızı kart görmüştü.

ONUR ÖZÜTOPRAK KİMDİR?

Aslen Balıkesirli olan Özütoprak, futbolculuk kariyerinin ardından 2015’te hakemliğe adım attı.

Hakemlik mesleğinin yanı sıra Onur Özütoprak, pilates eğitmenliği de yapmaktadır.

Özellikle VAR hakemi olarak birçok karşılaşmada görev üstlenmiştir.