Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

PSG Atalanta CANLI hangi kanalda? Son şampiyon ilk maçına çıkıyor

PSG Atalanta canlı yayın ile ekranlara geliyor! UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2025-26 sezonu lig aşaması heyecanı devam ediyor. PSG, Parc des Princes’te Atalanta’yı konuk ediyor. Mücadele bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Futbolseverler, PSG Atalanta maçını canlı izlemek için yayın bilgilerini araştırıyor. İşte PSG Atalanta canlı yayın bilgileri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
PSG Atalanta CANLI hangi kanalda? Son şampiyon ilk maçına çıkıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.09.2025
saat ikonu 21:52
|
GÜNCELLEME:
17.09.2025
saat ikonu 21:52

’nin yeni formatında ilk hafta maçları oynanıyor. Fransız ekibi , sahasında İtalya temsilcisi ’yı ağırlayacak.

PSG ATALANTA CANLI İZLE

UEFA ’nin ilk hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak PSG Atalanta maçı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Saat 22.00’de başlayacak mücadele Parc des Princes Stadı’nda gerçekleşecek.

PSG sahaya Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Mayulu, Kvaratskhelia ve Barcola 11’iyle çıkacak. Atalanta ise Carnesecchi, Kossounou, Hien, Djimsiti, Bellanova, De Roon, Pasalic, Musah, Bernasconi, Maldini ve De Ketelaere ile sahada olacak.

platformu üzerinden yayınlanacak karşılaşmada futbolseverler PSG Atalanta mücadelesini Tabii Spor 2 kanalından takip edebilecek. Kullanıcılar, platforma giriş yaparak maçı canlı ve HD kalitede izleyebilecek.

PSG Atalanta CANLI hangi kanalda? Son şampiyon ilk maçına çıkıyor

PSG ATALANTA HANGİ KANALDA?

Paris Saint-Germain ile Atalanta arasında oynanacak mücadele Tabii Spor 2 ekranlarından futbolseverlere ulaştırılacak. Tabii’nin dijital altyapısı üzerinden yayınlanacak maç, şifreli veya ek paket olmadan kullanıcıların erişimine açık olacak.

PSG Atalanta CANLI hangi kanalda? Son şampiyon ilk maçına çıkıyor

Türkiye’de karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar, Tabii Spor 2 kanalına yönelerek PSG Atalanta maçını canlı olarak takip edebilecek. Avrupa kupalarının resmi yayıncısı olan Tabii, PSG Atalanta maçını da futbolseverlerle canlı buluşturacak.

PSG Atalanta CANLI hangi kanalda? Son şampiyon ilk maçına çıkıyor

PSG ATALANTA MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

PSG ile Atalanta arasında oynanacak olan karşılaşmayı dünya genelinde farklı kanallar naklen yayınlayacak. ABD’de Prime Video, Almanya’da DAZN ve Arjantin’de ESPN Argentina karşılaşmayı canlı olarak ekranlara getirecek.

PSG Atalanta maçını şifresiz veren kanallar:

  • Danimarka: Viaplay
  • Hollanda: Sport 24
  • Rusya: Okko Sport
  • Arjantin: ESPN Argentina
  • Azerbaycan: TV NET
  • Belçika: Play Sports 3
  • ABD: Prime Video
  • Almanya: DAZN
  • Brezilya: HBO Max
PSG Atalanta CANLI hangi kanalda? Son şampiyon ilk maçına çıkıyor

PSG ATALANTA NEREDE İZLENİR?

PSG Atalanta maçı Türkiye’de Tabii Spor 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Dijital platformun resmi uygulaması ve web sitesi üzerinden kullanıcılar karşılaşmayı takip edebilecek. Tabii Spor 1 kanalında ise Bayern Münih Chelsea maçı yayınlanacak.

PSG Atalanta CANLI hangi kanalda? Son şampiyon ilk maçına çıkıyor

PSG ATALANTA MAÇI ŞİFRELİ Mİ, HANGİ KANAL VERİYOR?

PSG ile Atalanta arasında oynanacak mücadele Türkiye’de şifresiz olarak Tabii Spor 2 kanalından yayınlanacak. Futbolseverler, herhangi bir ek ücret ödemeden maçı dijital platform üzerinden canlı izleyebilecek.

Avrupa kupalarında bu sezon Tabii, karşılaşmaları resmi yayıncı olarak futbolseverlere ulaştırıyor. Bu nedenle PSG Atalanta maçı da Tabii ekranlarında tutkunlarıyla buluşacak.

PSG Atalanta CANLI hangi kanalda? Son şampiyon ilk maçına çıkıyor

PSG ATALANTA MAÇINI NASIL İZLEYEBİLİRİM?

PSG Atalanta maçını izlemek isteyen futbolseverlerin Tabii platformuna giriş yapması yeterli olacak. Tabii Spor 2 kanalı üzerinden karşılaşma canlı olarak ekrana gelecek. Kullanıcılar bilgisayar, tablet veya akıllı telefonlarından Tabii’nin resmi uygulaması ya da web sitesi aracılığıyla PSG Atalanta maçını HD kalitede izleyebilecek.

PSG Atalanta CANLI hangi kanalda? Son şampiyon ilk maçına çıkıyor

PSG ATALANTA MAÇINI NEREDEN İZLEYEBİLİRİM?

Paris Saint-Germain ile Atalanta arasında oynanacak karşılaşma Tabii Spor 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Türkiye’deki kullanıcılar karşılaşmayı Tabii platformu üzerinden takip edebilecek. Bunun dışında Almanya, ABD, Arjantin, Brezilya gibi ülkelerde de farklı kanallar resmi yayıncı olarak mücadeleyi futbolseverlere ulaştıracak.

PSG Atalanta CANLI hangi kanalda? Son şampiyon ilk maçına çıkıyor

PSG ATALANTA MAÇINI TRT 1'DE Mİ, TRT VERİYOR MU?

Şampiyonlar Ligi’nde PSG ile Atalanta arasında oynanacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından yayınlanmayacak. Türkiye’deki PSG Atalanta maçının resmi yayıncı Tabii Spor’dur.

PSG ATALANTA KAÇAK BEDAVA MAÇ

PSG Atalanta karşılaşmasını PSG Atalanta kaçak link veya PSG Atalanta korsan canlı yayınlarla izlemeye çalışmak hem yasal değildir hem de cihazlar için risk taşır. PSG Atalanta kaçak yayın link/linkleri bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlara zarar verebilecek virüs ve kötü amaçlı yazılımlar barındırabilir. Ayrıca korsan yayın takip etmek suçtur. PSG Atalanta maçını izlemek için en güvenilir ve yasal yol, Tabii platformu üzerinden Tabii Spor 2 kanalını tercih etmektir.

ETİKETLER
#Futbol
#şampiyonlar ligi
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#atalanta
#atalanta
#psg
#psg
#canlı yayın
#mac
#Tabii Spor
#Tabii Spor
#Trt Tabii
#Şampiyonlar Ligi 2025
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.