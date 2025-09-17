PSG Atalanta CANLI hangi kanalda? Son şampiyon ilk maçına çıkıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatında ilk hafta maçları oynanıyor. Fransız ekibi PSG, sahasında İtalya temsilcisi Atalanta’yı ağırlayacak.

PSG ATALANTA CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak PSG Atalanta maçı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Saat 22.00’de başlayacak mücadele Parc des Princes Stadı’nda gerçekleşecek.

PSG sahaya Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Mayulu, Kvaratskhelia ve Barcola 11’iyle çıkacak. Atalanta ise Carnesecchi, Kossounou, Hien, Djimsiti, Bellanova, De Roon, Pasalic, Musah, Bernasconi, Maldini ve De Ketelaere ile sahada olacak.

Tabii Spor platformu üzerinden yayınlanacak karşılaşmada futbolseverler PSG Atalanta mücadelesini Tabii Spor 2 kanalından takip edebilecek. Kullanıcılar, platforma giriş yaparak maçı canlı ve HD kalitede izleyebilecek.

Paris Saint-Germain ile Atalanta arasında oynanacak mücadele Tabii Spor 2 ekranlarından futbolseverlere ulaştırılacak.

Türkiye’de karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar, Tabii Spor 2 kanalına yönelerek PSG Atalanta maçını canlı olarak takip edebilecek. Avrupa kupalarının resmi yayıncısı olan Tabii, PSG Atalanta maçını da futbolseverlerle canlı buluşturacak.

PSG ile Atalanta arasında oynanacak olan karşılaşmayı dünya genelinde farklı kanallar naklen yayınlayacak. ABD’de Prime Video, Almanya’da DAZN ve Arjantin’de ESPN Argentina karşılaşmayı canlı olarak ekranlara getirecek.

PSG Atalanta maçını şifresiz veren kanallar:

Danimarka: Viaplay

Viaplay Hollanda: Sport 24

Sport 24 Rusya: Okko Sport

Okko Sport Arjantin: ESPN Argentina

ESPN Argentina Azerbaycan: TV NET

TV NET Belçika: Play Sports 3

Play Sports 3 ABD: Prime Video

Prime Video Almanya: DAZN

DAZN Brezilya: HBO Max

PSG Atalanta maçı Türkiye’de Tabii Spor 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Dijital platformun resmi uygulaması ve web sitesi üzerinden kullanıcılar karşılaşmayı takip edebilecek. Tabii Spor 1 kanalında ise Bayern Münih Chelsea maçı yayınlanacak.

PSG ile Atalanta arasında oynanacak mücadele Türkiye’de şifresiz olarak Tabii Spor 2 kanalından yayınlanacak. Futbolseverler, herhangi bir ek ücret ödemeden maçı dijital platform üzerinden canlı izleyebilecek.

Avrupa kupalarında bu sezon Tabii, karşılaşmaları resmi yayıncı olarak futbolseverlere ulaştırıyor. Bu nedenle PSG Atalanta maçı da Tabii ekranlarında futbol tutkunlarıyla buluşacak.

PSG Atalanta maçını izlemek isteyen futbolseverlerin Tabii platformuna giriş yapması yeterli olacak. Tabii Spor 2 kanalı üzerinden karşılaşma canlı olarak ekrana gelecek. Kullanıcılar bilgisayar, tablet veya akıllı telefonlarından Tabii’nin resmi uygulaması ya da web sitesi aracılığıyla PSG Atalanta maçını HD kalitede izleyebilecek.

Paris Saint-Germain ile Atalanta arasında oynanacak karşılaşma Tabii Spor 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Türkiye’deki kullanıcılar karşılaşmayı Tabii platformu üzerinden takip edebilecek. Bunun dışında Almanya, ABD, Arjantin, Brezilya gibi ülkelerde de farklı kanallar resmi yayıncı olarak mücadeleyi futbolseverlere ulaştıracak.

Şampiyonlar Ligi’nde PSG ile Atalanta arasında oynanacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından yayınlanmayacak. Türkiye’deki PSG Atalanta maçının resmi yayıncı Tabii Spor’dur.

