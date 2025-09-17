Nuri Şahin'li Başakşehir galibiyetle başladı!

Nuri Şahin'li Başakşehir, Karagümrük'ü Brnic (65) ve Anıl Yiğit'in (69) golleriyle geçti. Esasen ise boz baykuşlar, bu galibiyetle birlikte 5 puana ulaştı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ali Yılmaz, Deniz Caner Özaral, Bahtiyar Birinci.

Misirli.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan Çankaya, Muhammed Kadıoğlu, Anıl Yiğit Çınar, Balkovec, Johnson (Dk. 86 Alper Emre Demirol), Berkay Özcan (Dk. 86 Tuğbey Akgün), Tarık Buğra Kalpaklı (Dk. 46 Serginho), Tiago Çukur, Barış Kalaycı (Dk. 46 Camacho), Gray (Dk. 68 Doh).

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ebosele, Hamza Güreler, Opoku, Operi, Berat Özdemir, Deniz Türüç (Dk. 60 Brnic), Crespo (Dk. 85 Umut Güneş), Kemen (Dk. 74 Da Costa), Yusuf Sarı (Dk. 85 Ömer Faruk Beyaz), Shomurodov (Dk. 85 Onur Ergün).

Goller: Dk. 65 Brnic, Dk. 69 Anıl Yiğit Çınar (Kendi kalesine) (RAMS Başakşehir).

Sarı kartlar: Dk. 29 Berkay Özcan, Dk. 48 Tiago Çukur (Misirli.com.tr Fatih Karagümrük), Dk. 37 Crespo, Dk. 86 Da Costa (RAMS Başakşehir).