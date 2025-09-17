FED faiz indirdi mi ne kadar indirdi? Piyasaların beklediği karar açıklandı

Küresel çapta dikkatler bir kez daha Fed'e yönelmişti.

Yakın dönemde açıklanan çeşitli makroekonomik göstergelerin ABD'de enflasyon kaygılarını canlı tutmasına rağmen, bankanın politika faizini azaltmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

FED FAİZ DÜŞÜRDÜ MÜ?

ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) yapılan bilgilendirmeye göre politika faizinde yüzde 0,25 oranında indirim yapıldı.

İndirimle birlikte üst faiz 4,25’e geriledi.

Bu karar, Fed'in 2025 yılındaki ilk faiz adımı olma özelliğini taşıyor.

Merkez Bankası, karardan önce beş toplantı boyunca faiz seviyelerini sabit bırakmıştı.

En son 2024 Aralık ayında politika faizi aşağı çekilmişti.