Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

FED faiz indirdi mi ne kadar indirdi? Piyasaların beklediği karar açıklandı

ABD Merkez Bankası, piyasaların büyük bir ilgiyle beklediği faiz kararını duyurdu. FED faiz kararının ilan edilmesinin ardından Google sorgularında üst sıralara yükseldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
FED faiz indirdi mi ne kadar indirdi? Piyasaların beklediği karar açıklandı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.09.2025
saat ikonu 21:59
|
GÜNCELLEME:
17.09.2025
saat ikonu 21:59

Küresel çapta dikkatler bir kez daha 'e yönelmişti.

Yakın dönemde açıklanan çeşitli makroekonomik göstergelerin ABD'de kaygılarını canlı tutmasına rağmen, bankanın politika faizini azaltmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

FED faiz indirdi mi ne kadar indirdi? Piyasaların beklediği karar açıklandı

FED FAİZ DÜŞÜRDÜ MÜ?

'ndan (Fed) yapılan bilgilendirmeye göre politika faizinde yüzde 0,25 oranında indirim yapıldı.

İndirimle birlikte üst faiz 4,25’e geriledi.

Bu karar, Fed'in 2025 yılındaki ilk faiz adımı olma özelliğini taşıyor.

Merkez Bankası, karardan önce beş toplantı boyunca faiz seviyelerini sabit bırakmıştı.

En son 2024 Aralık ayında politika faizi aşağı çekilmişti.

Sıkça Sorulan Sorular

FED’in yaptığı faiz indirimi ne anlama geliyor?
Faiz indirimi, kredi maliyetlerinin azalması ve piyasalarda likiditenin artması anlamına geliyor. Bu durum doların değerinde dalgalanmalara neden olabilir.
ETİKETLER
#fed
#abd merkez bankası
#enflasyon
#faiz indirimi
#Makroekonomik Faktörler
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.