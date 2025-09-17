Menü Kapat
24°
Gündem
Avatar
Editor
 Yusuf Özgür Bülbül

Mabel Matiz'in ‘Perperişan' şarkısına Bakanlıktan erişim engeli talebi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz'in ‘Perperişan' adlı şarkısı hakkında erişimin engellenmesi talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu. İşte detaylar...

Mabel Matiz'in 'Perperişan' şarkısına Bakanlıktan erişim engeli talebi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.09.2025
saat ikonu 21:14
|
GÜNCELLEME:
17.09.2025
saat ikonu 21:24

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 'in ‘Perperişan' adlı şarkısı hakkında, 5651 sayılı Kanun kapsamında kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık gerekçesiyle erişimin engellenmesi talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvuruldu.

Bakanlığın mahkemeye sunduğu dilekçede, şarkının içeriğinin aile kurumuna zarar verebileceği, çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği, kamu düzenini bozabileceği ve toplumda infiale yol açabileceği ifade edildi.

Mabel Matiz'in 'Perperişan' şarkısına Bakanlıktan erişim engeli talebi

Vatandaşların CİMER üzerinden yaptıkları başvurularda, şarkı sözlerinin ‘Türk ailesinin örf ve adetlerine aykırı' olduğu yönünde şikayetlerde bulundukları kaydedildi.

Dilekçede ayrıca, kararın uygulanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna () gönderilmesinin istendiği belirtildi.

