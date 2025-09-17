Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Liverpool Atletico Madrid CANLI nereden izlenir? Şampiyonlar Ligi’nde dev mücadele başlıyor

Liverpool Atletico Madrid canlı yayın ile ekranlara geliyor! UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2025-26 sezonu lig aşaması ilk hafta maçlarıyla başladı. 36 takımın yer aldığı organizasyonda Liverpool, sahasında Atletico Madrid’i konuk edecek. Karşılaşma bu akşam saat 22.00’de oynanacak. Mücadelenin ilk 11’leri açıklandı. Liverpool Atletico Madrid canlı yayın bilgileri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Liverpool Atletico Madrid CANLI nereden izlenir? Şampiyonlar Ligi’nde dev mücadele başlıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.09.2025
saat ikonu 21:34
|
GÜNCELLEME:
17.09.2025
saat ikonu 21:34

’nde heyecan ilk hafta maçlarıyla sürüyor. ile karşı karşıya gelecek.

LİVERPOOL ATLETİCO MADRİD CANLI İZLE

Liverpool ile Atletico Madrid arasındaki mücadele, UEFA ’nin lig usulü formatındaki ilk hafta maçları arasında yer alıyor. 36 takımın yer aldığı turnuvada 8 maçın ardından ilk 8 sırayı alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24. sıralarda bulunan 16 ekip ise çift maçlı eleme usulüyle son 16’ya kalma hakkı için mücadele edecek.

Anfield’da oynanacak olan karşılaşma saat 22.00’de başlayacak. Şampiyonlar Ligi’nin bu önemli mücadelesinde Liverpool ile Atletico Madrid karşı karşıya gelirken ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

Liverpool Atletico Madrid maçı 11'leri şu şekildedir:

Liverpool: Alisson, Frimpong, Konaté, Van Dijk, Robertson, Szoboszlai, Gravenberch, Salah, Wirtz, Gakpo, Isak

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet, Galán, Simeone, Barrios, Gallagher, González, Raspadori, Griezmann

Liverpool Atletico Madrid CANLI nereden izlenir? Şampiyonlar Ligi’nde dev mücadele başlıyor

LİVERPOOL ATLETİCO MADRİD HANGİ KANALDA?

Liverpool Atletico Madrid maçı Türkiye’de Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Liverpool Atletico Madrid maçını izlemek isteyen futbolseverler Tabii Spor kanalını tercih edebilecek. Platform üzerinden izleme imkanı bulunan bu maç şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Liverpool Atletico Madrid CANLI nereden izlenir? Şampiyonlar Ligi’nde dev mücadele başlıyor

LİVERPOOL ATLETİCO MADRİD MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Liverpool Atletico Madrid maçını farklı ülkelerde yayınlayan yabancı kanallar da belli oldu. ABD’de Prime Video, Almanya’da DAZN, Arjantin’de ESPN Argentina ve Azerbaycan’da TV NET karşılaşmayı canlı olarak ekranlara taşıyacak.

Liverpool Atletico Madrid maçını şifresiz veren kanallar:

  • ABD: Prime Video
  • Almanya: DAZN
  • Arjantin: ESPN Argentina
  • Azerbaycan: TV NET
  • Belçika: Play Sports 3
  • Brezilya: HBO Max
  • Danimarka: Viaplay
  • Hollanda: Sport 24
  • Rusya: Okko Sport
Liverpool Atletico Madrid CANLI nereden izlenir? Şampiyonlar Ligi’nde dev mücadele başlıyor

LİVERPOOL - ATLETİCO MADRİD NEREDE İZLENİR?

Türkiye’de mücadeleyi izlemek isteyenler Tabii Spor üzerinden karşılaşmayı takip edebilecek. Tabii’nin dijital platformunda yer alan spor kanalı, Avrupa kupaları yayınlarını futbolseverlere ulaştırıyor.

Liverpool Atletico Madrid maçı saat 22.00’de başlayacak. Müsabakaya dair tüm anlar Tabii Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Liverpool Atletico Madrid CANLI nereden izlenir? Şampiyonlar Ligi’nde dev mücadele başlıyor

LİVERPOOL ATLETİCO MADRİD MAÇI ŞİFRELİ Mİ, HANGİ KANAL VERİYOR?

Liverpool Atletico Madrid karşılaşması Türkiye’de şifresiz olarak yayınlanacak. Tabii Spor kullanıcıları, platform üzerinden Liverpool Atletico Madrid maçını ücretsiz şekilde izleyebilecek.

Liverpool Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için Tabii’nin web sitesi veya uygulaması üzerinden giriş yapmak yeterli olacak. Liverpool Atletico Madrid maçı ek bir şifre ya da ücret gerektirmeden canlı yayınlanacak.

Liverpool Atletico Madrid CANLI nereden izlenir? Şampiyonlar Ligi’nde dev mücadele başlıyor

LİVERPOOL ATLETİCO MADRİD MAÇINI NEREDEN İZLEYEBİLİRİM?

Liverpool Atletico Madrid maçını Türkiye’de izlemek isteyen futbolseverler için tek adres Tabii Spor olacak. Platform, tüm Şampiyonlar Ligi maçlarını canlı yayınlama hakkına sahip bulunuyor. Liverpool Atletico Madrid mücadelesini izlemek isteyenler Tabii üzerinden yayına ulaşabilecek. Ayrıca karşılaşmanın farklı ülkelerde yayınlandığı yabancı kanallar da mevcut.

Liverpool Atletico Madrid CANLI nereden izlenir? Şampiyonlar Ligi’nde dev mücadele başlıyor

LİVERPOOL ATLETİCO MADRİD MAÇINI NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Liverpool Atletico Madrid maçını izlemek için Tabii’nin resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden bağlantı sağlanabilecek. Futbolseverler, Tabii üyeliği ile bu karşılaşmayı HD kalitede takip edebilecek. Türkiye’deki izleyiciler için Tabii Spor, resmi yayıncı konumunda yer alıyor.

LİVERPOOL ATLETİCO MADRİD MAÇINI TRT 1'DE Mİ, TRT VERİYOR MU?

Liverpool Atletico Madrid maçı TRT 1 ekranlarından yayınlanmayacak. Karşılaşma yalnızca Tabii Spor üzerinden canlı izlenebilecek. TRT bünyesinde yer alan Tabii dijital platformu, Avrupa kupaları yayın haklarını elinde bulunduruyor. Bu nedenle futbolseverler, karşılaşmayı Tabii Spor ekranlarından takip edebilecek.

Liverpool Atletico Madrid CANLI nereden izlenir? Şampiyonlar Ligi’nde dev mücadele başlıyor

LİVERPOOL ATLETİCO MADRİD KAÇAK BEDAVA MAÇ

Liverpool Atletico Madrid mücadelesi için internet üzerinde yer alan Liverpool Atletico Madrid kaçak maç link/linkleri güvenilir değildir. Bu tür yayınlara giriş yapmak hem suç teşkil eder hem de cihazlara ciddi zararlar verebilir. Telefon, tablet ve bilgisayarların güvenliği açısından Liverpool Atletico Madrid korsan canlı maç yayınlara yönelmek risklidir.

Liverpool Atletico Madrid maçını izlemek isteyen futbolseverler için en güvenilir adres Tabii Spor’dur. Tabii üzerinden Liverpool Atletico Madrid karşılaşması HD kalitede ve kesintisiz bir şekilde yayınlanacak.

ETİKETLER
#Futbol
#şampiyonlar ligi
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#atletico madrid
#atletico madrid
#liverpool
#liverpool
#Tabii Spor
#Tabii Spor
#Trt Tabii
#Şampiyonlar Ligi 2025
#Canlı İzleme
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.