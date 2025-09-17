Liverpool Atletico Madrid CANLI nereden izlenir? Şampiyonlar Ligi’nde dev mücadele başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan ilk hafta maçlarıyla sürüyor. Liverpool ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek.

LİVERPOOL ATLETİCO MADRİD CANLI İZLE

Liverpool ile Atletico Madrid arasındaki mücadele, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin lig usulü formatındaki ilk hafta maçları arasında yer alıyor. 36 takımın yer aldığı turnuvada 8 maçın ardından ilk 8 sırayı alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24. sıralarda bulunan 16 ekip ise çift maçlı eleme usulüyle son 16’ya kalma hakkı için mücadele edecek.

Anfield’da oynanacak olan karşılaşma saat 22.00’de başlayacak. Şampiyonlar Ligi’nin bu önemli mücadelesinde Liverpool ile Atletico Madrid karşı karşıya gelirken Tabii Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

Liverpool Atletico Madrid maçı 11'leri şu şekildedir:

Liverpool: Alisson, Frimpong, Konaté, Van Dijk, Robertson, Szoboszlai, Gravenberch, Salah, Wirtz, Gakpo, Isak

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet, Galán, Simeone, Barrios, Gallagher, González, Raspadori, Griezmann

LİVERPOOL ATLETİCO MADRİD HANGİ KANALDA?

Liverpool Atletico Madrid maçı Türkiye’de Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Liverpool Atletico Madrid maçını izlemek isteyen futbolseverler Tabii Spor kanalını tercih edebilecek. Platform üzerinden izleme imkanı bulunan bu maç şifresiz olarak ekranlara gelecek.

LİVERPOOL ATLETİCO MADRİD MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Liverpool Atletico Madrid maçını farklı ülkelerde yayınlayan yabancı kanallar da belli oldu. ABD’de Prime Video, Almanya’da DAZN, Arjantin’de ESPN Argentina ve Azerbaycan’da TV NET karşılaşmayı canlı olarak ekranlara taşıyacak.

Liverpool Atletico Madrid maçını şifresiz veren kanallar:

ABD: Prime Video

Prime Video Almanya: DAZN

DAZN Arjantin: ESPN Argentina

ESPN Argentina Azerbaycan: TV NET

TV NET Belçika: Play Sports 3

Play Sports 3 Brezilya: HBO Max

HBO Max Danimarka: Viaplay

Viaplay Hollanda: Sport 24

Sport 24 Rusya: Okko Sport

LİVERPOOL - ATLETİCO MADRİD NEREDE İZLENİR?

Türkiye’de mücadeleyi izlemek isteyenler Tabii Spor üzerinden karşılaşmayı takip edebilecek. Tabii’nin dijital platformunda yer alan spor kanalı, Avrupa kupaları yayınlarını futbolseverlere ulaştırıyor.

Liverpool Atletico Madrid maçı saat 22.00’de başlayacak. Müsabakaya dair tüm anlar Tabii Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.

LİVERPOOL ATLETİCO MADRİD MAÇI ŞİFRELİ Mİ, HANGİ KANAL VERİYOR?

Liverpool Atletico Madrid karşılaşması Türkiye’de şifresiz olarak yayınlanacak. Tabii Spor kullanıcıları, platform üzerinden Liverpool Atletico Madrid maçını ücretsiz şekilde izleyebilecek.

Liverpool Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için Tabii’nin web sitesi veya uygulaması üzerinden giriş yapmak yeterli olacak. Liverpool Atletico Madrid maçı ek bir şifre ya da ücret gerektirmeden canlı yayınlanacak.

LİVERPOOL ATLETİCO MADRİD MAÇINI NEREDEN İZLEYEBİLİRİM?

Liverpool Atletico Madrid maçını Türkiye’de izlemek isteyen futbolseverler için tek adres Tabii Spor olacak. Platform, tüm Şampiyonlar Ligi maçlarını canlı yayınlama hakkına sahip bulunuyor. Liverpool Atletico Madrid mücadelesini izlemek isteyenler Tabii üzerinden yayına ulaşabilecek. Ayrıca karşılaşmanın farklı ülkelerde yayınlandığı yabancı kanallar da mevcut.

LİVERPOOL ATLETİCO MADRİD MAÇINI NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Liverpool Atletico Madrid maçını izlemek için Tabii’nin resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden bağlantı sağlanabilecek. Futbolseverler, Tabii üyeliği ile bu karşılaşmayı HD kalitede takip edebilecek. Türkiye’deki izleyiciler için Tabii Spor, resmi yayıncı konumunda yer alıyor.

LİVERPOOL ATLETİCO MADRİD MAÇINI TRT 1'DE Mİ, TRT VERİYOR MU?

Liverpool Atletico Madrid maçı TRT 1 ekranlarından yayınlanmayacak. Karşılaşma yalnızca Tabii Spor üzerinden canlı izlenebilecek. TRT bünyesinde yer alan Tabii dijital platformu, Avrupa kupaları yayın haklarını elinde bulunduruyor. Bu nedenle futbolseverler, karşılaşmayı Tabii Spor ekranlarından takip edebilecek.

LİVERPOOL ATLETİCO MADRİD KAÇAK BEDAVA MAÇ

Liverpool Atletico Madrid mücadelesi için internet üzerinde yer alan Liverpool Atletico Madrid kaçak maç link/linkleri güvenilir değildir. Bu tür yayınlara giriş yapmak hem suç teşkil eder hem de cihazlara ciddi zararlar verebilir. Telefon, tablet ve bilgisayarların güvenliği açısından Liverpool Atletico Madrid korsan canlı maç yayınlara yönelmek risklidir.

Liverpool Atletico Madrid maçını izlemek isteyen futbolseverler için en güvenilir adres Tabii Spor’dur. Tabii üzerinden Liverpool Atletico Madrid karşılaşması HD kalitede ve kesintisiz bir şekilde yayınlanacak.