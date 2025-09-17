2025 1. dönem buzağı yardımı ödemeleri yattı mı ne zaman?

Buzağı destek ödemeleri yılda iki kez gerçekleştiriliyor.

Destekten faydalanmak için buzağıların TÜRKVET sisteminde kayıtlı ve minimum 4 ay yaşamış olması şart.

Müracaatlar il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine ya da birlikler aracılığıyla yapılabiliyor.

1. DÖNEM BUZAĞI DESTEĞİ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 senesi 1. dönem buzağı desteği müracaatlarının 1 Eylül ile 1 Aralık tarihleri arasında kabul edileceğini bildirdi.

Destekten faydalanmak isteyen yetiştiriciler, bağlı oldukları örgütler üzerinden başvuru gerçekleştirebilecek.

Destek ödemelerinin ise Mayıs ayında hesaplara aktarılması öngörülüyor.

Ödemeler, yetiştiricilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre uygulanıyor.

Geçen yılın 1. döneminde ise müracaatlar 24 Eylül ile 2 Aralık 2024 tarihleri arasında alınmış, ödemeler ise 16 Mayıs’tan itibaren yapılmıştı.