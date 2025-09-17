Türkiye'nin ayıbı 3 idamın olduğu Yassıada'da önemli değişiklik

Cumhuriyet tarihinin ilk darbesi 27 Mayıs 1960'la adı anılan Yassıada'da yaşanan değişiklik Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından duyuruldu.

Gelişmeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Tunç "Demokrasi şehitlerimizin İmralı'daki kabirlerini Vefa Anıtı'na dönüştürdük. 27 Mayıs darbesinin karanlık günlerinde, cunta mahkemelerinin haksız ve hukuksuz kararlarıyla idama mahkum edilen merhum Başbakanımız Adnan Menderes ile Bakanlarımız Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan, milletimizin gönlünde ebedi demokrasi şehitleri olarak yaşamaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Tunç, paylaşımına şu sözlerle devam etti:

İstanbul Topkapı’daki Anıt Mezar’a nakledilmeden önce yaklaşık 30 yıl boyunca İmralı Adası’nda medfun bulunan şehitlerimizin kabirlerini Adalet Bakanlığı olarak vefa borcumuz gereğince yeniledik."

