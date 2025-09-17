'Eyüp'ün limoncusu' canına kıydı! O sözler yürek yaktı

Eyüpsultan Düğmeciler Mahallesi'nde saat 17.00 sularında yaşanan olayda 35 yaşındaki Ramazan Erbilenler, tenteye bağladığı iple yaşamına son verdi.

Erbilenler'in cansız bedenini gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı yapılan olay yeri çalışmasının ardından cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

"NEDEN BÖYLE YAPTI BİLMİYORUZ"

Olayla ilgili konuşan Nilgün Çolak adlı vatandaş, "Bu adam Eyüp'ün limoncusu, sarımsakçısıydı. İntihar etmiş çok üzüldüm. Çok iyi bir insandı. Her zaman aldığımız limon, sarımsak neden böyle yaptı bilmiyoruz" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.