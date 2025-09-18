Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Eski NASA Yöneticisi ABD'li isimden TEKNOFEST'e övgü!

Eski NASA Yöneticisi ve ABD Uzay ve Roket Merkezi Üst Yöneticisi (CEO) Kimberly Robinson, İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'e övgüler yağdırdı. Kimberly Robinson, "Türkİye'yi Alper Gezeravcı ile Uzayda görmek heyecan verİcİ" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.09.2025
saat ikonu 13:31
|
GÜNCELLEME:
18.09.2025
saat ikonu 13:31

Türk savunma sanayisinin en güçlü projelerinin sergilendiği birçok ülke tarafından da ilgi görüyor. Eski NASA Yöneticisi ve ABD Uzay ve Roket Merkezi Üst Yöneticisi (CEO) Kimberly Robinson, TEKNOFEST İstanbul'a katılmaktan heyecan duyduğunu belirtti.

Eski NASA Yöneticisi ABD'li isimden TEKNOFEST'e övgü!

Uzay çalışmalarıyla ilgili konuşma yapmak için TEKNOFEST İstanbul'a katılan Kimberly Robinson, AA muhabirine açıklamada bulundu. Robinson, TEKNOFEST İstanbul'a katılmaktan heyecan duyduğunu belirterek, harika bir festival olduğunu söyledi.

Gençlerin etkinliğine katılımının memnuniyet verici olduğunu aktaran Robinson, gençlerin teknolojiyi ve TEKNOFEST gibi etkinlikleri benimsemesini sağlamanın Türkiye'nin geleceğini güvence altına aldığını dile getirdi.

"TEKNOFEST İSTANBUL HARİKA ORGANİZE EDİLMİŞ BİR ETKİNLİK"

Robinson, TEKNOFEST İstanbul'un harika organize edilmiş bir etkinlik olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin uzay araştırmaları ve teknoloji geliştirme alanındaki yeni çağa katkı sağlama çabasını takdir ettiğini ifade etti.

Uzun yıllar NASA'da görev yapan biri olarak, uzay araştırmalarının harika bir çaba olduğuna işaret eden Robinson, "Bu araştırmalar gelecek nesillere, karmaşık sorunları çözmek ve yalnızca uzayda değil, aynı zamanda dünyada kullanılan teknolojiler geliştirmek için daha fazlasını başarmaları için ilham veriyor." diye konuştu.

UZAY ARAŞTIRMALARI REFAHI VE YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRIYOR

Robinson, uzay araştırmalarının refahı ve yaşam kalitesini artırdığına dikkati çekerek, bu durumun genç nesli uzay araştırmalarına ve diğer girişimlere katılmaya teşvik etmeye devam etmesini umduğunu söyledi. Uzay araştırmalarının geleceği konusunda çok heyecanlı olduğunu belirten Robinson, şunları kaydetti:

"Uzay araştırmalarının ikinci altın çağındayız. İlk altın çağ, 60'ların sonlarında Ay'a ayak bastığımız zamandı, ancak o zamandan beri uzay araştırmalarında görülmemiş bir canlanma yaşıyoruz. Alanı büyütüyoruz. Daha fazla oyuncu var, alana daha fazla şirket yatırım yapıyor. NASA'nın büyük planları var. NASA'nın insanları sadece günlerce değil, uzun süreli olarak Ay'a gönderme ve ardından Mars'a gitmek için gerekli mimariyi inşa etme planları bulunuyor. Dolayısıyla uzay araştırmaları için çok heyecan verici bir zaman."

Eski NASA Yöneticisi ABD'li isimden TEKNOFEST'e övgü!

"TÜRKİYE'Yİ ALPER GEZERAVCI İLE UZAYDA GÖRMEK HEYECAN VERİCİ"

Kimberly Robinson, yapay zekanın uzay çalışmalarına etkisine ilişkin, "Yapay zekayı her sektörde benimseyeceğiz. Özellikle uzay çalışmalarında, uzay araçlarındaki koşulları ve insan durumunu tahmin etme açısından son derece faydalı olacak. Yapay zekaya yatırımlar hızla devam ediyor. Bu teknoloji uzay araştırmalarında yoğun bir şekilde kullanılacak" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'yi uzayda görmenin heyecan verici olduğunu aktaran Robinson, ABD'de Türkiye'nin uzaya giden ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın yer aldığı Axiom ekibiyle tanışma fırsatı bulduğunu ve onları yürekten desteklediğini ifade etti. Robinson, şimdiye kadar 53 ülkenin uzaya çıktığını ve Türkiye'nin de uzaya çıkmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Umarım bu giderek büyüyen bir trend olur ve gelecekte daha fazla Türk astronot olur." şeklinde konuştu.

TEKNOFEST'te gençlerle bir arada olmanın çok güzel bir duygu olduğunu anlatan Robinson, uzay alanında çalışma yapmak isteyen gençlere şunları tavsiye etti:

"Her zaman büyük hayaller kurun ve yapabileceğimiz şeyleri hayal edin. Bir şeyi yapmadan önce onu zihnimizde canlandırmalıyız. Önümüzde büyük planlar var ve gençlerin de bu planların bir parçası olmasını istiyorum. Mükemmel düşüncelerini ve büyük beyinlerini Ay'a ve Mars'a nasıl gideceğimiz gibi karmaşık sorunları çözmemize yardımcı olacak şekilde kullanmalarını istiyorum. Türk halkı çok zeki. Bu sorunlarda bize yardımcı olmalarından çok heyecan duyuyoruz ve sadece dünyada değil, uzayda da harika ortaklar olmaya devam edeceğimizi umuyoruz."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TOGG sedan modeli TEKNOFEST'te! T10F'e vatandaşlardan yoğun ilgi
ETİKETLER
#yapay zeka
#teknofest
#Uzay Araştırmaları
#Kimberly Robinson
#Türkiye'nin Uzay Hedefleri
#Gençlik Ve Teknoloji
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.