Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

İş makinisti fark etmedi bile... Yaşlı kadın feci şekilde can verdi

Çankırı'da acı veren ölüm... İş makinesinin çarparak sürüklediği aracın içerisinde bulunan 69 yaşındaki Nuriye Aktaş otomobil altında kalarak feci şekilde can verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İş makinisti fark etmedi bile... Yaşlı kadın feci şekilde can verdi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.09.2025
saat ikonu 13:14
|
GÜNCELLEME:
18.09.2025
saat ikonu 13:14

Çerkes ilçesinde meydana gelen feci olayda iş makinesinin sürüklediği otomobilin altında kalan 69 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

İş makinisti fark etmedi bile... Yaşlı kadın feci şekilde can verdi

İŞ MAKİNESİ KAZAYI FARK ETMEDİ

İlçeye bağlı Yeşilören köyü kum ocağı mevkisinde yol yapım çalışması sırasında O.A. yönetimindeki kepçe, geri manevra yaparken arkasındaki S.A. (69) idaresindeki 06 CZE 931 plakalı otomobile çarptı. Otomobili fark etmeyen iş makinesi operatörü, aracı bir süre sürükledi.

İş makinisti fark etmedi bile... Yaşlı kadın feci şekilde can verdi

PANİKLEYEN YAŞLI KADIN ARACIN ALTINDA KALDI

Bu sıra araçta bulunan Nuriye Aktaş (69), panikle inmeye çalışırken sürüklenen otomobilin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aktaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İş makinesi şarampole yuvarlandı! Bir detay faciayı önledi
Elazığ'daki kaza güvenlik kameralarına yansıdı
ETİKETLER
#ölüm
#çerkeş
#otomobil kazası
#Kazaya Yol Açan Iş Makinesi
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.