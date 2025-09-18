İş makinisti fark etmedi bile... Yaşlı kadın feci şekilde can verdi

Çerkes ilçesinde meydana gelen feci olayda iş makinesinin sürüklediği otomobilin altında kalan 69 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

İŞ MAKİNESİ KAZAYI FARK ETMEDİ

İlçeye bağlı Yeşilören köyü kum ocağı mevkisinde yol yapım çalışması sırasında O.A. yönetimindeki kepçe, geri manevra yaparken arkasındaki S.A. (69) idaresindeki 06 CZE 931 plakalı otomobile çarptı. Otomobili fark etmeyen iş makinesi operatörü, aracı bir süre sürükledi.

PANİKLEYEN YAŞLI KADIN ARACIN ALTINDA KALDI

Bu sıra araçta bulunan Nuriye Aktaş (69), panikle inmeye çalışırken sürüklenen otomobilin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince Çerkeş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aktaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

