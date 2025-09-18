Menü Kapat
Editor
 Serhat Yıldız

Jose Mourinho'dan Ali Koç'a sert cevap! Kerem Aktürkoğlu sözleri dikkat çekti

Fenerbahçe'den ayrılan ve son günlerde Benfica'nın yeni teknik direktörü olması beklenen Jose Mourinho, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisiyle ilgili açıklamalarına cevap verdi. Deneyimli teknik adam, Kerem Aktürkoğlu transfer sürecine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

'de görevine son verilen Teknik Direktör 'nun ismi son günlerde, sarı - lacivertlileri Portekizli teknik adam görevdeyken 'nden eleyen ile anlaştı.

BENFİCA'YA GEÇMESİ BEKLENİYOR

Şampiyonlar Ligi'nde Karabağ'a 2-0 öne geçmesine rağmen 3-2 mağlup olan Benfica'da Teknik Direktör ile yollar ayrıldı ve yerine de Jose Mourinho'nun geçmesi bekleniyor.

"GARİP BİR TESADÜF"

Jose Mourinho'nun Benfica ile görüşmesini Fenerbahçe Başkanı , "Garip bir tesadüf" yorumunda bulunmuştu. Portekizli teknik adamdan cevap geldi.

"ALİ KOÇ'U FARKLI BİR DAVRANIŞ BİÇİMİ VAR"

Jose Mourinho, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisiyle ilgili açıklamalarına şu cevabı verdi; "Fenerbahçe'den ayrıldığımda kapıları kapattım ve provokasyonlara cevap vermedim. Bahane üretmedim. Ali Koç'un benden farklı bir davranış biçimi var"

Mourinho; "Ayrıldığımdan beri sayısız kez konuştu ve bizi eleyen Kerem Aktürkoğlu'nun ben ayrıldıktan sonra hemen alındığını açıklamadı" dedi.

