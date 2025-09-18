Bayrampaşa'da yürekler ağza geldi: Küçük çocuk ölümden böyle döndü

İstanbul Bayrampaşa'da küçük çocuk ölümden döndü... Bakkaldan koşarak çıkan küçük çocuğa araba çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ise ağaca çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar küçük çocuğun yardımına koştu. Olayın etkisiyle şoka giren çocuk sakinleştirilmeye çalışılırken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından küçük çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

