TGRT Haber
Benim Sayfam
23°
Spor
Editor
 Serhat Yıldız

Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri açıklandı!
IHA
'de 6. hafta heyecanı yarın, 20 Eylül Cumartesi, 21 Eylül Pazar ve 22 Eylül Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. da sitesinden yaptığı açıklamayla, haftanın hakemlerini duyurdu.

Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri açıklandı!

HAKEMLER BELLİ OLDU

Süper Lig'de 6. haftanın programı ve hakemler şöyle:
19 Eylül Cuma
20.00 Göztepe - Beşiktaş: Mehmet Türkmen

20 Eylül Cumartesi
17.00 Gençlerbirliği - Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi
20.00 Antalyaspor - Kayserispor: Kadir Sağlam
20.00 Trabzonspor - Gaizantep FK: Arda Kardeşler

21 Eylül Pazar
17.00 Rams Başakşehir - Corendon Alanyaspor: Adnan Deniz Kayatepe
17.00 Kocaelispor - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
20.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır
20.00 Samsunspor - Fatih Karagümrük: Çağdaş Altay

22 Eylül Pazartesi
20.00 Galatasaray - Konyaspor: Yasin Kol

