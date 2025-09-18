Avrupa’nın “parlayan yıldızı” Türk savunma teknolojileri

Samsun Yurt Savunma (SYS Grup) ve bağlı şirketleri, ileri teknolojiye dayalı çözümleriyle bu alandaki uluslararası başarılarına yeni halkalar ekliyor. Hafif ve orta sınıf silah sistemlerinde Türk güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan SYS Grup, bu başarısını uluslararası alanda da tescilliyor. Güncel güvenlik ihtiyaçlarına cevap veren gelişmiş teknolojilere imza atan SYS Grup şirketleri, bu sayede tercih edildiği ülke ve kullanıcıların sayısını artırıyor.



Hali hazırda 70’ten fazla ülkede ürünleri kullanılan SYS Grup, iddiasını dünyanın önde gelen savunma sanayi fuarlarında ortaya koyuyor. Bu iddianın bir yansıması olarak SYS Grup, son olarak yeteneklerini Birleşik Krallık’ta 9-12 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen dünyanın en önemli savunma sanayi buluşmalarından DSEI 2025’te vitrine çıkardı. 60’a yakın ülkeden 1700’ün üzerinde firmanın katıldığı fuarda, şirketlerinin çözümleri dikkatleri üzerine çekti.



CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS şirketlerinin Türkiye’de envantere giren ve ihracat başarılarına imza atan gelişmiş ürünleri, Türk ve yabancı platform üreticilerinin ortak tercihi oldu. Global platform üreticileri ürünlerini tanıtırken SYS Grup şirketlerinin silah ve kule sistemlerini tercih etti.



Başta Avrupa olmak üzere dünyanın her noktasındaki ihtiyaçları karşılamak için güvenilir bir çözüm ortağı olduğunu vurgulayan SYS Grup, şirketlerinden aldığı güçle yeni iş birlikleri ve ihracat fırsatları için önemli adımlar attı.



Grup bünyesindeki Birleşik Krallık merkezli AEI Systems, dünyada 30x113mm top üretebilen yalnızca 3 üreticiden biri olarak bu rekabetteki iddiasını gösterdi. AEI Systems ve UNIROBOTICS iş birliğiyle geliştirilen 30x113mm düşük geri tepmeli orta kalibre top ve bu topun uzaktan kumandalı atış kontrol sistemi, dünyada büyük talep görüyor. Birleşik Krallık’ta da 4x4 kara araçlara ve Boxer zırhlı muharebe aracına entegre edilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.



SYS Grup, CANiK ile hafif silah pazarında uluslararası pazarlardaki üstün başarısını orta kalibreye taşırken, ülkelerin güvenlik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak yeni sorumluluklar almayı hedefliyor. UNIROBOTICS ise uzaktan komutalı silah sistemleriyle grubun ürettiği ağır makineli tüfek ve orta kalibre topların etkinliğini üst seviyeye çıkarıyor. Bu ürünlerin farklı platformlara kolay ve hızlı şekilde entegre edilmesini sağlayacak çözümlere imza atıyor.



SYS Grup - CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral da savunma sanayisinin global anlamdaki en önemli vitrinlerinden olan DSEI 2025’te gördükleri ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Fuarda güncel güvenlik ihtiyaçlarına yönelik olarak hazırlanan en yeni ve gelişmiş çözümlerin ortaya konulduğuna dikkati çeken Aral, şöyle konuştu:

“Böyle bakıldığında savunma sanayisindeki teknoloji geliştirme yarışının en somut yansımalarının görüldüğü DSEI’da karşılaştığımız bu ilgi, son dönemde yaptığımız stratejik yatırımların ve ortaya çıkardığımız ürünlerin ne kadar yerinde olduğunu bir kez daha gösterdi. Birleşik Krallık kuvvetleri 30x113mm silahın Boxer araçlarına entegre edileceğini duyurduğu dönemde, söz konusu silaha sahip olan 3 firmadan biri olmak, yaptığımız hamlelerin doğruluğunu teyit eder bir durum ortaya koydu. Ayrıca bu fuarda daha önce ürünlerimizi tercih eden kullanıcılarımız bunlara yenilerini eklemek konusundaki isteklerini ortaya koydular. Bunun yanında Ukrayna’ya sınırı bulunan SAFE bütçesinden pay alacak yeni kullanıcılarla da önümüzdeki dönemde neler yapabileceğimizi konuştuk ve somut iş birliklerine kapı araladık. DSEI’daki bu kazanımlar global pazarlardaki büyümemizi destekleyecek. Bu sayede Türk savunma sanayiini yurt dışında en iyi şekilde temsil etme iddiamızı da güçlendireceğiz.”