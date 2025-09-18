Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Savunma Teknolojileri
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Avrupa’nın “parlayan yıldızı” Türk savunma teknolojileri

Hafif ve orta sınıf silah sistemlerinde Türkiye’yi uluslararası pazarlarda başarıyla temsil eden SYS Grup, dünyanın en önemli savunma sanayi buluşmalarından Birleşik Krallık’taki DSEI 2025’te global platform üreticilerinin tercihi oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Avrupa’nın “parlayan yıldızı” Türk savunma teknolojileri
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
18.09.2025
saat ikonu 13:18
|
GÜNCELLEME:
18.09.2025
saat ikonu 13:18

Samsun Yurt Savunma (SYS Grup) ve bağlı şirketleri, ileri teknolojiye dayalı çözümleriyle bu alandaki uluslararası başarılarına yeni halkalar ekliyor. Hafif ve orta sınıf silah sistemlerinde Türk güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan SYS Grup, bu başarısını uluslararası alanda da tescilliyor. Güncel güvenlik ihtiyaçlarına cevap veren gelişmiş teknolojilere imza atan SYS Grup şirketleri, bu sayede tercih edildiği ülke ve kullanıcıların sayısını artırıyor.

Hali hazırda 70’ten fazla ülkede ürünleri kullanılan SYS Grup, iddiasını dünyanın önde gelen fuarlarında ortaya koyuyor. Bu iddianın bir yansıması olarak SYS Grup, son olarak yeteneklerini Birleşik Krallık’ta 9-12 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen dünyanın en önemli savunma sanayi buluşmalarından DSEI 2025’te vitrine çıkardı. 60’a yakın ülkeden 1700’ün üzerinde firmanın katıldığı fuarda, şirketlerinin çözümleri dikkatleri üzerine çekti.

CANiK, AEI Systems ve şirketlerinin Türkiye’de envantere giren ve başarılarına imza atan gelişmiş ürünleri, Türk ve yabancı platform üreticilerinin ortak tercihi oldu. Global platform üreticileri ürünlerini tanıtırken SYS Grup şirketlerinin silah ve kule sistemlerini tercih etti.

Başta Avrupa olmak üzere dünyanın her noktasındaki ihtiyaçları karşılamak için güvenilir bir çözüm ortağı olduğunu vurgulayan SYS Grup, şirketlerinden aldığı güçle yeni iş birlikleri ve ihracat fırsatları için önemli adımlar attı.

Grup bünyesindeki Birleşik Krallık merkezli AEI Systems, dünyada 30x113mm top üretebilen yalnızca 3 üreticiden biri olarak bu rekabetteki iddiasını gösterdi. AEI Systems ve UNIROBOTICS iş birliğiyle geliştirilen 30x113mm düşük geri tepmeli orta kalibre top ve bu topun uzaktan kumandalı atış kontrol sistemi, dünyada büyük talep görüyor. Birleşik Krallık’ta da 4x4 kara araçlara ve Boxer zırhlı muharebe aracına entegre edilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

SYS Grup, CANiK ile hafif silah pazarında uluslararası pazarlardaki üstün başarısını orta kalibreye taşırken, ülkelerin güvenlik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak yeni sorumluluklar almayı hedefliyor. UNIROBOTICS ise uzaktan komutalı silah sistemleriyle grubun ürettiği ağır makineli tüfek ve orta kalibre topların etkinliğini üst seviyeye çıkarıyor. Bu ürünlerin farklı platformlara kolay ve hızlı şekilde entegre edilmesini sağlayacak çözümlere imza atıyor.

SYS Grup - CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral da savunma sanayisinin global anlamdaki en önemli vitrinlerinden olan DSEI 2025’te gördükleri ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Fuarda güncel güvenlik ihtiyaçlarına yönelik olarak hazırlanan en yeni ve gelişmiş çözümlerin ortaya konulduğuna dikkati çeken Aral, şöyle konuştu:
“Böyle bakıldığında savunma sanayisindeki teknoloji geliştirme yarışının en somut yansımalarının görüldüğü DSEI’da karşılaştığımız bu ilgi, son dönemde yaptığımız stratejik yatırımların ve ortaya çıkardığımız ürünlerin ne kadar yerinde olduğunu bir kez daha gösterdi. Birleşik Krallık kuvvetleri 30x113mm silahın Boxer araçlarına entegre edileceğini duyurduğu dönemde, söz konusu silaha sahip olan 3 firmadan biri olmak, yaptığımız hamlelerin doğruluğunu teyit eder bir durum ortaya koydu. Ayrıca bu fuarda daha önce ürünlerimizi tercih eden kullanıcılarımız bunlara yenilerini eklemek konusundaki isteklerini ortaya koydular. Bunun yanında Ukrayna’ya sınırı bulunan SAFE bütçesinden pay alacak yeni kullanıcılarla da önümüzdeki dönemde neler yapabileceğimizi konuştuk ve somut iş birliklerine kapı araladık. DSEI’daki bu kazanımlar global pazarlardaki büyümemizi destekleyecek. Bu sayede Türk savunma sanayiini yurt dışında en iyi şekilde temsil etme iddiamızı da güçlendireceğiz.”

ETİKETLER
#savunma sanayi
#ihracat
#unırobotıcs
#Sys Grup
#Dsei 2025
#Silah Sistemleri
#Aei Systems
#Savunma Teknolojileri
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.