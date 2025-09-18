Fenerbahçe'den flaş hamle! TFF'ye gidiyorlar

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Beraberlik sonrası Fenerbahçe puanını 11’e yükseltirken, Corendon Alanyaspor 8 puana ulaştı. Fenerbahçe’nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, yaptığı kritik hatayla eleştirilerin odağında oldu.

İRFAN CAN'DAN BÜYÜK HATA

Karşılaşmanın son anlarında Yusuf Özdemir’in kafa vuruşunda topu elinden kaçıran İrfan Can, takımının 2 puan yitirmesine neden oldu. Golün ardından taraftarlar uzun süre İrfan Can’a tepki gösterdi.

FENERBAHÇE'DEN RİVA ÇIKARMASI

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Ali Koç, hem hakeme hem de TFF ağır eleştirilerde bulundu. Ali Koç'un dün akşamki açıklamalarının ardından Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerinin bugün saat 16.00'da Riva'ya gideceği duyuruldu.

https://x.com/Fenerbahce/status/1968614976806912126