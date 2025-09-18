Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Fenerbahçe'den flaş hamle! TFF'ye gidiyorlar

Son dakika haberi: Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerinin bugün saat 16.00'da Riva'ya gideceği duyuruldu. Riva'da TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir görüşme gerçekleştirilecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.09.2025
saat ikonu 13:00
|
GÜNCELLEME:
18.09.2025
saat ikonu 13:31

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Beraberlik sonrası Fenerbahçe puanını 11’e yükseltirken, Corendon Alanyaspor 8 puana ulaştı. Fenerbahçe’nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, yaptığı kritik hatayla eleştirilerin odağında oldu.

Fenerbahçe'den flaş hamle! TFF'ye gidiyorlar

İRFAN CAN'DAN BÜYÜK HATA

Karşılaşmanın son anlarında Yusuf Özdemir’in kafa vuruşunda topu elinden kaçıran İrfan Can, takımının 2 puan yitirmesine neden oldu. Golün ardından taraftarlar uzun süre İrfan Can’a tepki gösterdi.

Fenerbahçe'den flaş hamle! TFF'ye gidiyorlar

FENERBAHÇE'DEN RİVA ÇIKARMASI

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Ali Koç, hem hakeme hem de TFF ağır eleştirilerde bulundu. Ali Koç'un dün akşamki açıklamalarının ardından Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerinin bugün saat 16.00'da Riva'ya gideceği duyuruldu.

Fenerbahçe'den flaş hamle! TFF'ye gidiyorlar

https://x.com/Fenerbahce/status/1968614976806912126

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Jose Mourinho'dan Ali Koç'a sert cevap! Kerem Aktürkoğlu sözleri dikkat çekti: 'Bizi eleyen adamı...'
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan hakem tepkisi: Seçim öncesi yapılmış bir operasyon
ETİKETLER
#Son Dakika
#haber
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.