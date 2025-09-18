Menü Kapat
23°
Gürsel Tekin o iddialara cevap verdi! 'Nefes alamıyorum...'

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine Gürsel Tekin görevlendirilmişti. Tekin'in başkanlığa görevlendirilmesinin ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı binası, Bahçelievler'deki İlçe Başkanlığı binasına taşındı. Sarıyer'deki eski İl Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çalışma ofisine dönüştürüldü. Binada çalışan 41 personelin iş sözleşmelerinin sona erdiği iddia edildi. Bugün İl Başkanlığına giderek açıklamalarda bulunan Gürsel Tekin, 41 çalışanı işten çıkardıkları yönündeki iddialara cevap verdi. İşte detaylar...

AA
18.09.2025
18.09.2025
45. Asliye Hukuk Mahkemesince İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen , 41 çalışanı işten çıkardıkları yönündeki iddiaları yalanlayarak, 7 çalışana psikolojik baskı altında olmalarından dolayı, kendilerini hazır hissedecekleri zamana kadar izin verdiklerini söyledi.

"YALANLARI DÜZELTMEKTEN NEFES ALAMIYORUM"

Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında basın mensuplarına açıklama yapan Tekin, Türkiye'nin gerçek sorunlarıyla ilgili kamuoyunun karşısına çıkmak istediklerini, akıllara gelebilecek her konuyla ilgili çok büyük çalışmaları olduğunu ancak sürekli yalanları düzeltmekten nefes alamadıklarını dile getirdi.

İDDİALARA CEVAP VERDİ

İl başkanlığında 41 çalışanın işine son verildiği iddialarına ilişkin Tekin, "Sürekli yalanları düzelt, sürekli iftiraları düzelt. Yalvarıyorum size, ne olursunuz yapmayın bunu. Biz 41 kişiyi işten çıkarmışız. Bir kere 41 çalışanımız hiç olmadı. Böyle bir şey mümkün değil. Kayıtlara baktık, 7 tane arkadaşımız var. Bu 7 arkadaşımızla ilgili de biz kendilerine, şu anda psikolojik baskı altında olduğu için, 'Ne zaman kendinizi rahat hissediyorsanız o zaman gelin' dedik." ifadesini kullandı.

"BİZ ARKADAŞLARIMIZA İZİN VERDİK"

Tekin, "Her sabah bir yalanı ve iftirayı düzeltmekten yorulduk ama bu iftiracılar, itirafçılar, itirafçıların dostları, arkadaşları yalan söylemekten, iftira atmaktan yorulmadılar. Kamuoyunun takdirine sunuyorum. Bunların hepsi yalandır, doğru bir şey yoktur. 41 çalışanımız yok, 7 çalışanımız var. Hatta 2 tanesi benim il başkanı olduğum dönemden itibaren çalışanlardır. Onlar da bizim kişiliğimizi, karakterimizi çok iyi biliyorlar. Ne zaman kendilerini rahat hissediyorlarsa o zaman gelsin işe başlasınlar. Biz kurul olarak arkadaşlarımıza izin vermişiz." diye konuştu.

