Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

CHP'ye şok üstüne şok! Bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçebilir!

CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları ve parti içinde yaşanan tartışmaların ardından birçok isim ayrılığını açıklayıp AK Parti'ye geçti. CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de yakın zamanda AK Parti'ye geçeceği öne sürüldü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
CHP'ye şok üstüne şok! Bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçebilir!
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
18.09.2025
saat ikonu 11:23
|
GÜNCELLEME:
18.09.2025
saat ikonu 11:26

Muhalefet kanadında yaşanan olayların ardından birçok belediye başkanı ’ye geçmeye başladı. ’den istifa eden Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel’in AK Parti’ye geçmesiyle birlikte partiye katılan belediye sayısı 59’a yükseldi. Kulislerde konuşulanlara göre ise belediye sayısının bu dönem 100’e kadar çıkabilir.

CHP'ye şok üstüne şok! Bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçebilir!

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN YENİDEN PARTİYE DÖNEM İHTİMALİ...

CHP’den ayrılmayı düşünen bazı belediye başkanlarının, ertelenen kurultay davasının sonucuna göre pozisyon almak istediği; eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden partiye dönme ihtimaline karşı ise temkinli hareket ettikleri öğrenildi. AK Parti ile görüşme iddiaları medyada yer alan ve bu iddiaları reddeden bazı CHP’li başkanların, AK Parti kurmaylarıyla temaslarını sürdürdükleri öne sürülüyor.

CHP'ye şok üstüne şok! Bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçebilir!

MUSTAFA BOZBEY AK PARTİ'YE GEÇECEK İDDİASI

Gazetesi’nin haberine göre, her an AK Parti’ye katılması beklenen isimler arasında CHP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de bulunuyor. Bozbey’e yakın çevreler, bir süredir AK Parti ile görüştüğünü dile getiriyor.

CHP'ye şok üstüne şok! Bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçebilir!

AK PARTİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SAYISINI 14'E ÇIKARACAK

Kaynaklar; Bozbey’in CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçebileceğini, bu katılımın kısa süre içinde gerçekleşebileceğini ifade ediyor. Böyle bir durumda AK Parti’nin yönettiği büyükşehir belediyesi sayısı 14’e çıkacak. Kulislerde, Bozbey ile birlikte Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın da ilerleyen süreçte AK Parti’ye geçebileceği konuşuluyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
MHP Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasına adı karışan üyeleri hakkında kararını verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya Kudüs tepkisi: 27 yıl önceyi hatırlattı! 'Kuyruk acısı hiç geçmeyecek'
CHP kongresinin itirazına ret
ETİKETLER
#Türkiye
#chp
#ak parti
#belediye başkanları
#Siyaseti
#Politik
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.