CHP'ye şok üstüne şok! Bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçebilir!

Muhalefet kanadında yaşanan olayların ardından birçok belediye başkanı AK Parti’ye geçmeye başladı. CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel’in AK Parti’ye geçmesiyle birlikte partiye katılan belediye sayısı 59’a yükseldi. Kulislerde konuşulanlara göre ise belediye sayısının bu dönem 100’e kadar çıkabilir.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN YENİDEN PARTİYE DÖNEM İHTİMALİ...

CHP’den ayrılmayı düşünen bazı belediye başkanlarının, ertelenen kurultay davasının sonucuna göre pozisyon almak istediği; eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden partiye dönme ihtimaline karşı ise temkinli hareket ettikleri öğrenildi. AK Parti ile görüşme iddiaları medyada yer alan ve bu iddiaları reddeden bazı CHP’li başkanların, AK Parti kurmaylarıyla temaslarını sürdürdükleri öne sürülüyor.

MUSTAFA BOZBEY AK PARTİ'YE GEÇECEK İDDİASI

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, her an AK Parti’ye katılması beklenen isimler arasında CHP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de bulunuyor. Bozbey’e yakın çevreler, bir süredir AK Parti ile görüştüğünü dile getiriyor.

AK PARTİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SAYISINI 14'E ÇIKARACAK

Kaynaklar; Bozbey’in CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçebileceğini, bu katılımın kısa süre içinde gerçekleşebileceğini ifade ediyor. Böyle bir durumda AK Parti’nin yönettiği büyükşehir belediyesi sayısı 14’e çıkacak. Kulislerde, Bozbey ile birlikte Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın da ilerleyen süreçte AK Parti’ye geçebileceği konuşuluyor.