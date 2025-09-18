Arabanın boyasını çürüten kuş dışkısına kesin çözüm! Pahalı ama yaptıran yaptırana

Otomobil fiyatlarının ciddi artış gösterdiği son dönemde kullanıcılar eldeki araçlarının olabildiğince bakımlı ve uzun ömürlü tutmaya özen gösteriyor. Araçların satışında temiz ve hasarsız bir kaporta karlılık açısından önem arz ediyor. Özellikle kuş dışkıları, sudaki klor ya da yolda taş çarpması gibi nedenlerle kaporta oluşan hasarlara karşı, yüksek koruma sağlayan PPF yani poliüretan uygulaması son dönemde gittikçe revaçta.

SIFIR ARAÇ SAHİPLERİ DAHA ÇOK TERCİH EDİYOR

Bursa'da bir otomobil firmasının Satış Sorumlusu olan Ahmet Fili de PPF kaplamasına ilişkin detaylı bilgiler paylaştı. Araçların kaportalarında meydana gelen deformansyonları önlemek adına özellikle yeni araç sahiplerinin kaplamalara yöneldiğini aktardı. Bu noktada hem uzun süreli hem de iyi koruyan kaplamaların tercih edildiğini dile ifade eden Filiz, "Kaporta üzerine uygulamalar seramik bazlı ve PPF kaplama olmak üzere ikiye ayrılır. PPF kaplama şeffaf bir malzeme ve boyanın, aracın parlaklığı korunuyor. Ustalar vasıtasıyla belirli parçalar sökülerek 190 mikron kalınlığında şeffaf malzeme ile kaplanıyor. Yeni nesil kaplama olarak nitelendirilen PPF kaplama, tam koruma sağlıyor. Dışardan küçük çaplı müdahaleler boyaya nüfus etmiyor. Kaportaya ulaşması engelleniyor. Boya ile dış etkenler arasına 190 mikronluk bir koruma kalkanı konuluyor" dedi.

250 BİN LİRAYA KADAR ÇIKABİLİYOR

Seramik kaplamanın daha yüzeysel olduğunu ve kuş pisliğinin belirli bir süre sonra bunu delerek boyaya nüfuz ettiğini belirten Filiz, "PPF'e göre daha zayıf bir koruma sağlıyor. Hasar ve darbe minimize ediliyor. Kuş pisliğine karşı tam etkili. Boyaya kesinlikle nüfuz etmiyor. Havuz kloru, seken taşlar ve UV ışınları da boyada bir hasara yol açmıyor. Bu yüzden yeni araç alanlar PPF'i tercih ediyor" dedi.

MALİYET 250 BİN TL'Yİ BULABİLİYOR

Aracın modeline ve keskin hatlarına göre PPF kaplama uygulamasının 50 ila 250 bin lira arasında değiştiğini dile getiren Filiz, "Kullanılan malzeme de önemli burada. Kötü malzeme kullanılması durumunda içindeki yapışkan boyaya zarar verebiliyor. Sökülmesinde sorun oluşturabiliyor. Yani aracı koruyayım derken daha ciddi sorunlar yaşanabiliyor" ifadesini kullandı.

KALİTEYE DİKKAT EDİN!

PPF kaplamada da farklı malzemeler kullanılabildiğine dikkati çeken Filiz, "Bir PVC malzemeler bir de poliüretan maddeler içerenler oluyor. Poliüretan içerikli olanlar daha iyi koruma sağlarken, boyanın parlaklığını muhafaza ediyor" diye konuştu.