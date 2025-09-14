Mercedes, BMW motoru mu kullanacak? Açıklama geldi

Münih'teki IAA Mobility Show'da konuşan Mercedes-Benz Group Teknoloji Direktörü Markus Schaefer, iddialara noktayı koydu:

"Bu söylentilerin hiçbir gerçekliği yok. EU7, China 7 ve ABD düzenlemelerine uygun olan, tüm silindir hacimlerini kapsayan kendi modüler motor ailemizi geliştirdik."

Mercedes, FAME (Family of Modular Engines) adını verdiği bu motor ailesiyle çevre regülasyonlarına uyum sağlarken, rakiplerinden motor tedarik etmeye ihtiyaç duymadan kendi teknolojisiyle yoluna devam edeceğini açıkladı.

SÖYLENTİLER NEREDEN ÇIKTI?

Geçtiğimiz ay çıkan haberlerde, Mercedes’in özellikle kompakt modellerde ve C ile E-Serisi’nin plug-in hibrit versiyonlarında BMW’nin 2.0 litrelik turbo benzinli motorunu kullanabileceği iddia edilmişti. İki Alman devinin maliyetleri azaltmak ve Euro 7 standartlarını karşılamak için görüştüğü öne sürülmüştü.