Listede TOGG fırtınası! 2025 Euro NCAP testlerinin en yüksek puanlı otomobilleri açıklandı

Otomobil alırken en çok dikkat edilen özelliklerden biri, şüphesiz güvenliktir. Bir aracın sağlamlığı, sadece gövde yapısıyla değil, aynı zamanda olası kazaları önleyen akıllı güvenlik teknolojileriyle de belirlenir. Bu alanda, Euro NCAP (Avrupa Yeni Otomobil Değerlendirme Programı) testleri, tüketiciler için birincil referans kaynağıdır. Kurumun her yıl yayınladığı raporlar, markaları en zorlu senaryolarda test ederek, araçların ne kadar güvenli olduğunu somut verilerle kanıtlar. 2025 yılı için açıklanan son sonuçlar da, güvenlikte zirveye oynayan modelleri belirledi.

EURO NCAP'TEN EN YÜKSEK PUANI ALAN 10 OTOMOBİL

Sağlanan 2025 yılı verilerine göre, Euro NCAP testlerinde 5 yıldızla en yüksek puanı alan 10 otomobilin sıralaması, en düşük puanlı olandan en yüksek puanlı olana doğru şöyle:

10. Sırada: Voyah COURAGE

Voyah'ın bu dikkat çekici modeli, aldığı 5 yıldız derecelendirmesiyle listenin son sırasında yer alsa da, %90 yetişkin koruma ve %87 güvenlik asistanı skoruyla oldukça güvenli bir otomobil olduğunu kanıtlıyor. Bu, yeni markaların bile güvenlik konusunda ne kadar iddialı olabildiğini gösteriyor.

9. Sırada: MG MG55 EV

Çinli üretici MG'nin elektrikli modeli MG55 EV, aldığı 5 yıldız ile listenin üst sıralarında yer alıyor. %90 yetişkin koruması ve %82 çocuk korumasıyla, kompakt bir elektrikli aracın sunduğu yüksek güvenlik standartlarını tescilliyor. Bu model, uygun fiyatlı elektrikli araç arayanlar için güvenilir bir seçenek sunuyor.

8. Sırada: Polestar 3

Volvo'nun teknolojik altyapısını kullanan Polestar 3, 5 yıldız alarak, elektrikli araçlar arasında en güvenli modellerden biri olduğunu kanıtladı. Özellikle %93'lük çocuk yolcu koruması skoruyla, aileler için ideal bir tercih olduğunu gösteriyor.

7. Sırada: Audi Q4 e-tron

Audi'nin elektrikli SUV'u Q4 e-tron, 5 yıldız alarak Alman mühendisliğinin güvenlikteki başarısını elektrikli bir platformda da gösteriyor. %91 yetişkin ve %87 çocuk koruma skorları, aracın hem çarpışma anında hem de pasif güvenlikte üstün bir performans sergilediğini kanıtlıyor.

6. Sırada: ZEEKR 7X

Çinli bir marka olan ZEEKR'ın 7X modeli, 5 yıldız derecelendirmesiyle, Çinli üreticilerin güvenlikte ne kadar iddialı olduğunu kanıtlıyor. %91 yetişkin ve %90 çocuk yolcu koruma skorları, modelin dünya standartlarında bir güvenlik seviyesine sahip olduğunu gösteriyor.

5. Sırada: Polestar 4

Polestar'ın SUV Coupe modeli Polestar 4, 5 yıldız alarak güvenlikte zirveye oynayan modellerden biri olduğunu gösteriyor. %92 yetişkin yolcu koruma skoruyla dikkat çeken Polestar 4, modern güvenlik asistanlarıyla da öne çıkıyor.

4. Sırada: Audi A6 e-tron

Audi'nin elektrikli sedanı A6 e-tron, 5 yıldız derecelendirmesiyle Alman mühendisliğinin güvenlik konusundaki başarısını bir kez daha kanıtladı. %92 yetişkin ve %91 çocuk yolcu koruma skorlarıyla hem teknoloji hem de güvenlikte üstün bir performans sergiliyor.

3. Sırada: Togg T10X

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ilk SUV modeli T10X, 5 yıldız alarak büyük bir başarıya imza attı. Özellikle %94'lük yetişkin yolcu koruma skoruyla, yerli mühendisliğin güvenlik standartlarını fazlasıyla karşılayabildiğini ve Togg'un küresel pazarda rekabet edebilecek bir güvenlik seviyesine sahip olduğunu gösteriyor.

2. Sırada: Togg T10F

Togg'un yeni sedan modeli T10F, 5 yıldızla T10X'in başarısını bir üst seviyeye taşıdı. Aldığı %95'lik yetişkin yolcu koruma skoruyla, aracın sağlam gövde yapısının ve pasif güvenlik sistemlerinin ne kadar etkili olduğunu kanıtlıyor. Bu, yerli otomobil sektörümüz için tarihi bir gurur kaynağıdır ve Togg'u güvenlikte dünya devleriyle aynı lige taşıyor.

1. Sırada: Firefly Firefly

Listenin zirvesinde yer alan Firefly Firefly modeli, 5 yıldız alarak %96'lık yetişkin yolcu koruma skoruyla dikkat çekiyor. Bu skor, testlerde en yüksek yetişkin koruma puanlarından biri olarak kaydedilmiştir. Firefly, güvenlik konusunda bir referans noktası haline gelmiştir.

EURO NCAP'İN DEĞERLENDİRME METRİKLERİ

Euro NCAP, bir otomobilin güvenlik performansını dört ana kategori altında titizlikle değerlendirir ve 5 yıldız almak, bir aracın bu dört alanda da en yüksek standartları karşıladığı anlamına gelir. Bu kategoriler; yetişkin yolcu koruması, çocuk yolcu koruması, savunmasız yol kullanıcılarının korunması ve güvenlik asistanı teknolojileri olarak sıralanır.

Yetişkin Yolcu Koruması: Bu test, önden ve yandan çarpışma anında sürücü ve ön yolcunun ne kadar korunduğunu inceler. Bir aracın gövde yapısının sağlamlığını ve hava yastığı gibi pasif güvenlik sistemlerinin etkinliğini gösterir.

Çocuk Yolcu Koruması: Bu kategoride, çocuk koltuklarında oturan çocukların darbe anında ne kadar iyi korundukları değerlendirilir.

Savunmasız Yol Kullanıcılarının Koruması: Yayalar ve bisikletliler gibi araç dışındaki bireylerin, bir çarpışma anında veya çarpışma öncesinde aracın sunduğu koruma seviyesi ölçülür.

Güvenlik Asistanı Teknolojileri: Otonom Acil Frenleme (AEB) ve Şerit Takip Asistanı (LKA) gibi akıllı teknolojilerin etkinliği test edilerek, kazaları önleme yetenekleri puanlanır.

Bir aracın 5 yıldız alması için, bu dört kategoride de yüksek puanlar alması ve çarpışma anından önce dahi kazaları önleyici teknolojilerinin kusursuz çalışması gerekir.

TEKNOLOJİ GÜVENLİĞİ NASIL ARTIRIYOR?

Günümüzde bir otomobilin yüksek Euro NCAP puanı alabilmesi, sadece sağlam bir karosere ve hava yastıklarına sahip olmasıyla mümkün değil. Otomobiller, artık kaza anını beklemeden, kazaları önlemek için çalışan akıllı teknolojilerle donatılmıştır. Bu teknolojiler arasında Otonom Acil Frenleme (AEB), Şerit Takip Asistanı (LKA) ve hız sabitleme gibi aktif güvenlik asistanları, çarpışma riskini azaltmada hayati bir rol oynar. Euro NCAP testleri, bu sistemlerin ne kadar etkin çalıştığını da puanlayarak, otomobillerin sadece pasif değil, aynı zamanda aktif güvenlik seviyelerini de ölçer.

Sıfır araç alırken sadece donanım özelliklerine veya motor gücüne bakmak yerine, Euro NCAP gibi bağımsız kuruluşların güvenlik raporlarını incelemek, hem kendi can güvenliğiniz hem de sevdiklerinizin emniyeti için atabileceğiniz en akıllıca adımlardan biridir.