Kocaeli'de kargo gemisi karaya oturdu! Nefes kesen kurtarma operasyonu

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bulunan turistik Pembe Kayalıklar bölgesinde sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. “RAPİD” isimli ticari gemi, kıyıya çok yakın seyrederken kayalıklara çarparak karaya oturdu. Olay yerine sevk edilen sahil güvenlik ve kurtarma ekipleri gemi mürettebatını kurtarma çalışması başlattı.

UKRAYNA'YA GİDİYORDU

Kazanın nedeni henüz belirlenemezken 1991 yılında inşa edilen 81 metre uzunluğundaki, 10 metre genişliğindeki geminin ,Tanzanya bayrağı taşıdığı belirtildi. Kargo gemisinin Ukrayna'nın Chornomorsk limanına gittiği de gelen bilgiler arasında.

Ayrıntılar geliyor...

