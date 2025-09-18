Asgari ücret ve emekli maaşına ne kadar zam gelecek? Özgür Erdursun net oran verdi

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, 2025 sonunda enflasyonun yüzde 30 civarında gerçekleşmesinin beklendiğini, bunun da 2026’da asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarını belirleyeceğini söyledi. Yurt dışındaki örneklere değinen Erdursun, getirilecek zamların enflasyon karşısında erimemesi ve vatandaşın alım gücünün yükselmesi için çözüm önerilerinde bulundu.
Erdursun, "Türkiye’de 2025 yılı sonunda enflasyonun yüzde 30 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu oran, 2026 için yapılacak asgari ücret ve emekli aylığı düzenlemelerinde belirleyici olacak. SSK ve Bağkur emeklileri, 2025’in ilk yarısında enflasyon farkını aldı. İkinci yarıda da yüzde 30’luk bir enflasyon gerçekleşirse, SSK ve Bağkurlar yaklaşık yüzde 12, memur ve memur emeklileri toplu sözleşme farkıyla beraber yüzde 18 zam alacak. Asgari ücret ise hedeflenen enflasyon doğrultusunda belirlenecek. 2026 için hedef yüzde 16. Bu da yaklaşık yüzde 20 civarında bir artış demek. dedi.
Avrupa ülkeleri, yüksek enflasyon karşısında ücretlileri korumak için farklı mekanizmalar geliştirdi:
-Almanya: İşverenlere, çalışanlarına 3.000 Euro’ya kadar vergi ve sigorta kesintisinden muaf “enflasyon tazminatı bonusu” ödeme imkânı verildi. Ayrıca birçok sektörde toplu sözleşmelerle ücret artışları yapıldı.
-Fransa: Asgari ücret (SMIC) otomatik olarak enflasyona endekslendi. Enflasyon belirli bir eşiği aştığında maaşlar doğrudan artırıldı.
-Belçika, Lüksemburg, Slovenya: Maaşlar yaşam maliyeti endeksine bağlı olarak otomatik güncelleniyor. Gıda, enerji, barınma gibi temel kalemler hesaplamada ağır basıyor.
-İskandinav Ülkeleri: Güçlü sendikalar sayesinde ücret artışlarında yalnızca enflasyon değil, refah payı da dikkate alınıyor.
Erdursun bu uygulamaların ücretlilerin alım gücünü sadece korumayı değil, yaşam standardını yükseltmeyi de hedeflediğini vurguladı.
Türkiye’de maaş artışları çoğunlukla enflasyon farkına bağlı olduğunu belirten Erdursun, refah payının sınırlı, sendikal pazarlık gücünün zayıf olduğunu söyledi. Erdursun, bu nedenle çalışan ve emeklinin enflasyona karşı korunamadığını belirtti.
Çözüm önerisinde bulunan Erdursun, hem fiyat istikrarını sağlamak hem de ücret politikalarını Avrupa’daki örneklere benzer şekilde yeniden kurgulamak gerektiğini savundu ve aksi halde alım gücü kaybının, önümüzdeki yıllarda da en önemli toplumsal sorun olmaya devam edeceğini hatırlattı.