Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Asgari ücret ve emekli maaşına ne kadar zam gelecek? Özgür Erdursun net oran verdi

Orta Vadeli Program açıklandı, Türkiye’de 2025 yılı sonunda enflasyo­nun yüzde 30 civarında gerçekleşmesi bek­leniyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, enflasyonun bu şekilde gerçekleşmesi halinde asgari ücret, emekli, memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme farkıyla birlikte alacağı zam oranını hesapladı. Peki kim ne kadar maaş alacak ve yurtdışında maaşların enflasyon karşısında erimemesi için nasıl önlemler alınıyor? İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
18.09.2025
saat ikonu 10:27
|
GÜNCELLEME:
18.09.2025
saat ikonu 10:27

uzmanı Özgür Erdursun, 2025 sonunda enflasyonun yüzde 30 civarında gerçekleşmesinin beklendiğini, bunun da 2026’da ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarını belirleyeceğini söyledi. Yurt dışındaki örneklere değinen Erdursun, getirilecek zamların karşısında erimemesi ve vatandaşın alım gücünün yükselmesi için çözüm önerilerinde bulundu.

Asgari ücret ve emekli maaşına ne kadar zam gelecek? Özgür Erdursun net oran verdi

Erdursun, "Türkiye’de 2025 yılı sonunda enflasyo­nun yüzde 30 civarında gerçekleşmesi bek­leniyor. Bu oran, 2026 için yapılacak asgari ücret ve emekli aylığı düzenlemelerinde be­lirleyici olacak. SSK ve Bağkur emeklileri, 2025’in ilk yarısında enflasyon farkını aldı. İkinci yarıda da yüzde 30’luk bir enflasyon ger­çekleşirse, SSK ve Bağkurlar yaklaşık yüzde 12, memur ve memur emeklileri toplu sözleş­me farkıyla beraber yüzde 18 zam alacak. Asga­ri ücret ise hedeflenen enflasyon doğrultu­sunda belirlenecek. 2026 için hedef yüzde 16. Bu da yaklaşık yüzde 20 civarında bir artış demek. dedi.

Asgari ücret ve emekli maaşına ne kadar zam gelecek? Özgür Erdursun net oran verdi

AVRUPA’DAKİ UYGULAMALAR NASIL?

Avrupa ülkeleri, yüksek enflasyon karşı­sında ücretlileri korumak için farklı meka­nizmalar geliştirdi:

Asgari ücret ve emekli maaşına ne kadar zam gelecek? Özgür Erdursun net oran verdi

-Almanya: İşverenlere, çalışanlarına 3.000 Euro’ya kadar vergi ve sigorta kesinti­sinden muaf “enflasyon tazminatı bonusu” ödeme imkânı verildi. Ayrıca birçok sektör­de toplu sözleşmelerle ücret artışları yapıl­dı.

Asgari ücret ve emekli maaşına ne kadar zam gelecek? Özgür Erdursun net oran verdi

-Fransa: Asgari ücret (SMIC) otomatik olarak enflasyona endekslendi. Enflasyon belirli bir eşiği aştığında maaşlar doğrudan artırıldı.

Asgari ücret ve emekli maaşına ne kadar zam gelecek? Özgür Erdursun net oran verdi

-Belçika, Lüksemburg, Slovenya: Maaş­lar yaşam maliyeti endeksine bağlı olarak otomatik güncelleniyor. Gıda, enerji, barın­ma gibi temel kalemler hesaplamada ağır basıyor.

Asgari ücret ve emekli maaşına ne kadar zam gelecek? Özgür Erdursun net oran verdi

-İskandinav Ülkeleri: Güçlü sendikalar sayesinde ücret artışlarında yalnızca enf­lasyon değil, refah payı da dikkate alınıyor.

Asgari ücret ve emekli maaşına ne kadar zam gelecek? Özgür Erdursun net oran verdi

Erdursun bu uygulamaların ücretlilerin alım gücünü sadece korumayı değil, yaşam standardını yükseltmeyi de hedeflediğini vurguladı.

Asgari ücret ve emekli maaşına ne kadar zam gelecek? Özgür Erdursun net oran verdi

TÜRKİYE'DEKİ MAAŞ SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?

Türkiye’de maaş artışları çoğunlukla enf­lasyon farkına bağlı olduğunu belirten Erdursun, refah payının sınırlı, sen­dikal pazarlık gücünün zayıf olduğunu söyledi. Erdursun, bu nedenle çalışan ve emeklinin enflasyona karşı korunamadığını belirtti.

Asgari ücret ve emekli maaşına ne kadar zam gelecek? Özgür Erdursun net oran verdi

Çözüm önerisinde bulunan Erdursun, hem fiyat istikrarını sağ­lamak hem de ücret politikalarını Avru­pa’daki örneklere benzer şekilde yeniden kurgulamak gerektiğini savundu ve aksi halde alım gü­cü kaybının, önümüzdeki yıllarda da en önemli toplumsal sorun olmaya devam edeceğini hatırlattı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Madeni parada yeni dönem: Üretimi durdurulacak
Kadınlara özel destek projesi: 157 Bin 500 TL’ye varan ödeme
ETİKETLER
#sosyal güvenlik
#asgari ücret
#enflasyon
#emekli maaşı
#Maaş Artışları
#Ekonomik Istikrar
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.