Asgari ücret ve emekli maaşına ne kadar zam gelecek? Özgür Erdursun net oran verdi

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, 2025 sonunda enflasyonun yüzde 30 civarında gerçekleşmesinin beklendiğini, bunun da 2026’da asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarını belirleyeceğini söyledi. Yurt dışındaki örneklere değinen Erdursun, getirilecek zamların enflasyon karşısında erimemesi ve vatandaşın alım gücünün yükselmesi için çözüm önerilerinde bulundu.

Erdursun, "Türkiye’de 2025 yılı sonunda enflasyo­nun yüzde 30 civarında gerçekleşmesi bek­leniyor. Bu oran, 2026 için yapılacak asgari ücret ve emekli aylığı düzenlemelerinde be­lirleyici olacak. SSK ve Bağkur emeklileri, 2025’in ilk yarısında enflasyon farkını aldı. İkinci yarıda da yüzde 30’luk bir enflasyon ger­çekleşirse, SSK ve Bağkurlar yaklaşık yüzde 12, memur ve memur emeklileri toplu sözleş­me farkıyla beraber yüzde 18 zam alacak. Asga­ri ücret ise hedeflenen enflasyon doğrultu­sunda belirlenecek. 2026 için hedef yüzde 16. Bu da yaklaşık yüzde 20 civarında bir artış demek. dedi.

AVRUPA’DAKİ UYGULAMALAR NASIL?

Avrupa ülkeleri, yüksek enflasyon karşı­sında ücretlileri korumak için farklı meka­nizmalar geliştirdi:

-Almanya: İşverenlere, çalışanlarına 3.000 Euro’ya kadar vergi ve sigorta kesinti­sinden muaf “enflasyon tazminatı bonusu” ödeme imkânı verildi. Ayrıca birçok sektör­de toplu sözleşmelerle ücret artışları yapıl­dı.

-Fransa: Asgari ücret (SMIC) otomatik olarak enflasyona endekslendi. Enflasyon belirli bir eşiği aştığında maaşlar doğrudan artırıldı.

-Belçika, Lüksemburg, Slovenya: Maaş­lar yaşam maliyeti endeksine bağlı olarak otomatik güncelleniyor. Gıda, enerji, barın­ma gibi temel kalemler hesaplamada ağır basıyor.

-İskandinav Ülkeleri: Güçlü sendikalar sayesinde ücret artışlarında yalnızca enf­lasyon değil, refah payı da dikkate alınıyor.

Erdursun bu uygulamaların ücretlilerin alım gücünü sadece korumayı değil, yaşam standardını yükseltmeyi de hedeflediğini vurguladı.

TÜRKİYE'DEKİ MAAŞ SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?

Türkiye’de maaş artışları çoğunlukla enf­lasyon farkına bağlı olduğunu belirten Erdursun, refah payının sınırlı, sen­dikal pazarlık gücünün zayıf olduğunu söyledi. Erdursun, bu nedenle çalışan ve emeklinin enflasyona karşı korunamadığını belirtti.

Çözüm önerisinde bulunan Erdursun, hem fiyat istikrarını sağ­lamak hem de ücret politikalarını Avru­pa’daki örneklere benzer şekilde yeniden kurgulamak gerektiğini savundu ve aksi halde alım gü­cü kaybının, önümüzdeki yıllarda da en önemli toplumsal sorun olmaya devam edeceğini hatırlattı.