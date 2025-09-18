Madeni parada yeni dönem: Üretimi durdurulacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), madeni paraların üretimine yeni sınırlamalar getiriyor. Geçtiğimiz yıl itibarıyla 10 kuruş ve 25 kuruşun üretimini durduran darphane, yılın son aylarında 50 kuruş basımına son verecek.

Geçtiğimiz yıl artan maliyetler gerekçesiyle 10 ve 25 kuruşluk madeni paraların üretimine son veren darphanenin, yeni dönemde 50 kuruşların da basımını durdurmayı planladığı öne sürüldü.

MALİYETİ ÇOK YÜKSEK

Bir 50 kuruş üretiminin 3 TL'yi aşan bir maliyete neden olduğunu belirten ekonomistler, 1 TL üretmek için ise 4,3 TL harcandığına dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl itibarıyla piyasaya sınırlı şekilde dağıtılan 5 TL'lik madeni paralarının ilerleyen süreçte sayısının artması planlanırken, halihazırda elinde 10, 25 ve 50 kuruş bulunduran vatandaşlar ise bu paraları kullanmaya devam edebilecek.

KOLEKSİYON OLARAK KULLANILABİLİR

Uzmanlar, şu anda sayıları milyonları bulan 10, 25 ve 50 kuruşluk madeni paraların üretiminin durdurulmasının, ilerleyen yıllarda bu paralara koleksiyon değeri katabileceğine dikkat çekti.