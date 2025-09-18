Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Dolar ve euro kuru bugün ne kadar oldu? İşte 18 Eylül 2025 güncel döviz kurları; dolar, euro, sterlin fiyatları

Dolar ve euro başta olmak üzere döviz kurları, dün açıklanan Fed kararı sonrası yatırımcıların dikkatli takibinde. Beklentiler doğrultusunda gelen faiz indiriminin ardından dolar ilk anda zayıflarken, euro kuru dikkat çekici şekilde arttı. Peki günün ilk saatlerinde itibarıyla dolar ve euro kuru ne kadar? Sterlin kaç TL? İşte 18 Eylül 2025 güncel döviz kurları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.09.2025
saat ikonu 07:23
|
GÜNCELLEME:
18.09.2025
saat ikonu 07:23

ABD Merkez Bankası (), politika faizinde 25 baz puanlık indirime giderek beklentiler doğrultusunda bir adım attı. Kararın ardından Amerikan finans piyasalarında güçlü bir toparlanma gözlemlenirken kararın ardından bir miktar geri çekildi. Dolar Endeksi yüzde 0,3 düşüş gösterirken euro/dolar paritesi ise yüzde 0,25 artışla 1,1895 seviyesine çıkarak son dört yılın en yüksek seviyesini gördü. Peki yeni günün ilk saatlerinde piyasalarda durum ne? Dolar ve ne kadar? Sterlin kaç TL? İşte 18 Eylül 2025 güncel ...

Dolar ve euro kuru bugün ne kadar oldu? İşte 18 Eylül 2025 güncel döviz kurları; dolar, euro, sterlin fiyatları
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın, Fed'in faiz indirimi sonrası çıkışa geçti! İşte 18 Eylül güncel altın fiyatları, gram, çeyrek, yarım altın fiyatı

18 EYLÜL 2025 DOLAR NE KADAR?

Alış: 41,3044 TL

Satış: 41,3081 TL

Dolar ve euro kuru bugün ne kadar oldu? İşte 18 Eylül 2025 güncel döviz kurları; dolar, euro, sterlin fiyatları

18 EYLÜL 2025 EURO NE KADAR?

Alış: 48,8631 TL

Satış: 48,9607 TL

Dolar ve euro kuru bugün ne kadar oldu? İşte 18 Eylül 2025 güncel döviz kurları; dolar, euro, sterlin fiyatları

18 EYLÜL 2025 STERLİN NE KADAR?

Alış: 56,3557 TL

Satış: 56,4276 TL

Dolar ve euro kuru bugün ne kadar oldu? İşte 18 Eylül 2025 güncel döviz kurları; dolar, euro, sterlin fiyatları

18 EYLÜL 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Dolar ve euro kuru bugün ne kadar oldu? İşte 18 Eylül 2025 güncel döviz kurları; dolar, euro, sterlin fiyatları
ETİKETLER
#fed
#dolar kuru
#dolar kuru
#döviz kurları
#faiz indirimi
#euro kuru
#sterlin kuru
#Güncel Altın Fiyatları
#sterlin fiyatı
#Euro Truck Simulator 2
#Finans Piyasaları
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.