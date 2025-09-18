Dolar ve euro kuru bugün ne kadar oldu? İşte 18 Eylül 2025 güncel döviz kurları; dolar, euro, sterlin fiyatları

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizinde 25 baz puanlık indirime giderek beklentiler doğrultusunda bir adım attı. Kararın ardından Amerikan finans piyasalarında güçlü bir toparlanma gözlemlenirken kararın ardından dolar kuru bir miktar geri çekildi. Dolar Endeksi yüzde 0,3 düşüş gösterirken euro/dolar paritesi ise yüzde 0,25 artışla 1,1895 seviyesine çıkarak son dört yılın en yüksek seviyesini gördü. Peki yeni günün ilk saatlerinde piyasalarda durum ne? Dolar ve euro kuru ne kadar? Sterlin kaç TL? İşte 18 Eylül 2025 güncel döviz kurları...

18 EYLÜL 2025 DOLAR NE KADAR?

Alış: 41,3044 TL

Satış: 41,3081 TL

18 EYLÜL 2025 EURO NE KADAR?

Alış: 48,8631 TL

Satış: 48,9607 TL

18 EYLÜL 2025 STERLİN NE KADAR?

Alış: 56,3557 TL

Satış: 56,4276 TL

18 EYLÜL 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI