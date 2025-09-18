Dolar ve euro kuru bugün ne kadar oldu? İşte 18 Eylül 2025 güncel döviz kurları; dolar, euro, sterlin fiyatları

İstanbul
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizinde 25 baz puanlık indirime giderek beklentiler doğrultusunda bir adım attı. Kararın ardından Amerikan finans piyasalarında güçlü bir toparlanma gözlemlenirken kararın ardından dolar kuru bir miktar geri çekildi. Dolar Endeksi yüzde 0,3 düşüş gösterirken euro/dolar paritesi ise yüzde 0,25 artışla 1,1895 seviyesine çıkarak son dört yılın en yüksek seviyesini gördü. Peki yeni günün ilk saatlerinde piyasalarda durum ne? Dolar ve euro kuru ne kadar? Sterlin kaç TL? İşte 18 Eylül 2025 güncel döviz kurları...
Alış: 41,3044 TL
Satış: 41,3081 TL
Alış: 48,8631 TL
Satış: 48,9607 TL
Alış: 56,3557 TL
Satış: 56,4276 TL