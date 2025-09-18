Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Altın, Fed'in faiz indirimi sonrası çıkışa geçti! İşte 18 Eylül güncel altın fiyatları, gram, çeyrek, yarım altın fiyatı

Altın fiyatları Fed'in beklenen faiz kararı sonrası ne yönde yol alır, merak konusuydu. Bu soru cevabını buldu. Piyasaların 9 ay sonra gelen indirim kararı sonrası günün ilk saatlerinde yukarı yönlü seyrediyor. Ons altın

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.09.2025
saat ikonu 07:05
|
GÜNCELLEME:
18.09.2025
saat ikonu 07:25

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powwel bankanın faiz kararını dün akşam saatlerinde açıklarken piyasa beklentilerine paralel bir şekilde 25 baz puanlık bir indirime gitti. 9 ay sonra gelen indirimle faiz aralığını 4,00-4,25'e geldi.

Altın, Fed'in faiz indirimi sonrası çıkışa geçti! İşte 18 Eylül güncel altın fiyatları, gram, çeyrek, yarım altın fiyatı

FED KARARI SONRASI İLK TEPKİ ÇIKIŞ OLDU

Fed kararı sonrası dünya genelinde en çok merak edilen konu ise yatırım piyasalarının tepkisinin nasıl olacağıydı. Nitekim karar öncesi son haftalarda rekor üstüne rekorlar kıran ancak dün düşüş gözlemlenen altın, Fed'in son kararının ardından yönünü yukarı çevirdi. Ancak şu sıralar çok radikal bir yükseliş gözlemlemiyor. Dün kapanışta uluslararası piyasalarda 3 bin 659 dolardan işlem gören ons altın yeni günün ilk saatlerinde 3.660 dolar hemen üzerinde fiyatlandı. Son kapanışı 4.857 TL'den yapan ise yeni günün ilk saatlerinde 4.863 TL'nin hemen üzerinde işlem görüyor. İşte 18 Eylül , gram, çeyrek, fiyatı:

Altın, Fed'in faiz indirimi sonrası çıkışa geçti! İşte 18 Eylül güncel altın fiyatları, gram, çeyrek, yarım altın fiyatı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dolar ve euro kuru bugün ne kadar oldu? İşte 18 Eylül 2025 güncel döviz kurları; dolar, euro, sterlin fiyatları

17 EYLÜL GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 4.862,86 TL

Satış: 4.863,34 TL

Altın, Fed'in faiz indirimi sonrası çıkışa geçti! İşte 18 Eylül güncel altın fiyatları, gram, çeyrek, yarım altın fiyatı

17 EYLÜL ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 8.106,00 TL

Satış: 8.180,00 TL

Altın, Fed'in faiz indirimi sonrası çıkışa geçti! İşte 18 Eylül güncel altın fiyatları, gram, çeyrek, yarım altın fiyatı

17 EYLÜL YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 16.212,00 TL

Satış: 16.369,00 TL

Altın, Fed'in faiz indirimi sonrası çıkışa geçti! İşte 18 Eylül güncel altın fiyatları, gram, çeyrek, yarım altın fiyatı

17 EYLÜL CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 32.324,00 TL

Satış: 32.639,00 TL

Altın, Fed'in faiz indirimi sonrası çıkışa geçti! İşte 18 Eylül güncel altın fiyatları, gram, çeyrek, yarım altın fiyatı

17 EYLÜL ONS ALTIN FİYATI

Alış: 3.659,72 dolar

Satış: 3.660,01 dolar

Altın, Fed'in faiz indirimi sonrası çıkışa geçti! İşte 18 Eylül güncel altın fiyatları, gram, çeyrek, yarım altın fiyatı
ETİKETLER
#altın fiyatları
#gram altın
#çeyrek altın
#cumhuriyet altını
#yarım altın
#faiz indirimi
#Altın Fiyatları Bugün
#Güncel Altın Fiyatları
#Fed Kararı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.