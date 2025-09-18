Altın, Fed'in faiz indirimi sonrası çıkışa geçti! İşte 18 Eylül güncel altın fiyatları, gram, çeyrek, yarım altın fiyatı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powwel bankanın faiz kararını dün akşam saatlerinde açıklarken piyasa beklentilerine paralel bir şekilde 25 baz puanlık bir indirime gitti. 9 ay sonra gelen indirimle faiz aralığını 4,00-4,25'e geldi.

FED KARARI SONRASI İLK TEPKİ ÇIKIŞ OLDU

Fed kararı sonrası dünya genelinde en çok merak edilen konu ise yatırım piyasalarının tepkisinin nasıl olacağıydı. Nitekim karar öncesi son haftalarda rekor üstüne rekorlar kıran ancak dün düşüş gözlemlenen altın, Fed'in son kararının ardından yönünü yukarı çevirdi. Ancak şu sıralar çok radikal bir yükseliş gözlemlemiyor. Dün kapanışta uluslararası piyasalarda 3 bin 659 dolardan işlem gören ons altın yeni günün ilk saatlerinde 3.660 dolar hemen üzerinde fiyatlandı. Son kapanışı 4.857 TL'den yapan gram altın ise yeni günün ilk saatlerinde 4.863 TL'nin hemen üzerinde işlem görüyor. İşte 18 Eylül güncel altın fiyatları, gram, çeyrek, yarım altın fiyatı:

17 EYLÜL GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 4.862,86 TL

Satış: 4.863,34 TL

17 EYLÜL ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 8.106,00 TL

Satış: 8.180,00 TL

17 EYLÜL YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 16.212,00 TL

Satış: 16.369,00 TL

17 EYLÜL CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 32.324,00 TL

Satış: 32.639,00 TL

17 EYLÜL ONS ALTIN FİYATI

Alış: 3.659,72 dolar

Satış: 3.660,01 dolar