23°
Kadınlara özel destek projesi: 157 Bin 500 TL’ye varan ödeme

Aile Yılı kapsamında evliliğin ve çocuk sahibi olmanın teşvik edilmesi için destek projeleri devam ediyor. Kadınların iş hayatındaki rolünü artırmak aynı zamanda da aile hayatının sürdürülebilir olması için kadın çalışanlara özel Kadın İstihdamı İçin pozitif Ayrımcılık Projesi yani KİPAP projesi başlatıldı. Proje kapsamında kadın çalışanlara 157 bin liradan fazla maddi yardım yapılacak. Peki bu desteği almak için hangi şartlar aranıyor? İşte detaylar...

Kadınların iş hayatında yer almalarının önündeki engellerle ilgili düzenlemeler yapılıyor. Özellikle annelerin çocuklarıyla daha çok vakit geçirip aynı zamanda iş hayatında yer alacakları alanlar da oluşturuldu. Bakıcı desteği, kreş desteği gibi uygulamalar devam ediyor. Bunların yanında Orta Vadeli Program'da yeri alan uzaktan çalışma, ve hibrid çalışma gibi yeni modeller devreye girdiğinde kadınların istihdamı daha da kolaylaşacak.

Kadınlara özel destek projesi: 157 Bin 500 TL’ye varan ödeme

Kadın istihdamını teşvik edici birçok destek de uygulanmaya devam ediyor. İlave istihdama yapılan destekler eğer işe alınan kadın ise daha da artıyor, süresi uzuyor. Bu desteklerden birisi de geçtiğimiz yıl devreye alınan KİPAP. Yani İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi, işe kadın ve anne alan işyerlerine önemli destekler sunuyor. Bu desteklerde özellikle anne olanlara yapılan ödemeler artırıldı. İşte 157 bin 500 TL'yi bulan bu destekten yararlanma şartları...

Kadınlara özel destek projesi: 157 Bin 500 TL’ye varan ödeme

DESTEKTEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

KİPAP projesi çalışan kadınlar ve için geliştirildi. Bu yüzden proje tamamen kadınlara yönelik uygulanıyor.

Kadınlara özel destek projesi: 157 Bin 500 TL’ye varan ödeme

PROJEDEN YARARLANACAK İŞYERİNİN ŞARTLARI NELER?

- İşyerinin imalat, bilgi ve iletişim veya insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri sektöründe faaliyet göstermesi.
- En az iki sigortalı çalışana sahip olmak.
- İŞKUR'a kayıtlı olmak.
- Destek ödemesi yapılan sürenin en az iki katı kadar süreyle istihdam etmeyi taahhüt etmek.

Kadınlara özel destek projesi: 157 Bin 500 TL’ye varan ödeme

KADIN ÇALIŞAN İÇİN ŞARTLAR NELER?

- İşe giriş tarihi itibarıyla İŞKUR'a kayıtlı kadın işsiz olmak.
- TC vatandaşı olmak.
- İşe giriş tarihinden önceki son bir ayda sigortalı çalışıyor olmamak.
- İşe giriş tarih itibarıyla 18 yaşından büyük 35 yaşından küçük olmak.
- İşverenin eşi, ikinci dereceye kadar kan veya kayın hısımı olmamak.
- İşe giriş tarihinden önceki on iki aylık dönemde söz konusu iş yerinde çalışmamış olmak.

Kadınlara özel destek projesi: 157 Bin 500 TL’ye varan ödeme

HANGİ BELGELER İSTENİYOR?

Başvuru için talep dilekçesi, destek ödemesi yapılabilmesi için işverene ait banka hesap numarası, ilgili ayda katılımcılara ücret ödemesi yapıldığına dair belgeler/dekontlar, ödeme yapılacak aya ilişkin SGK tahakkuk fişleri ve sigortalı hizmet listesi, vergi ve SGK borcu olmadığına dair belge aranıyor.

Kadınlara özel destek projesi: 157 Bin 500 TL’ye varan ödeme

BAŞVURU NEREYE YAPILIYOR?

Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesine başvuru şartlarını sağlayan tüm işverenler, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerinden ve İŞKUR e-şube üzerinden başvuruda bulunabiliyor.
İşverene hangi ödemeler yapılıyor?
Çalıştırdıkları her kadın işçi için aylık 32.500 TL'ye kadar prim, vergi ve ücret desteği.
Çalışan kadına hangi ödemeler yapılıyor?
Proje Kapsamında çalışan kadın işçiye 0-66 ay aralığında çocuk sahibi olması halinde aylık 10.000 TL çocuk bakım desteği.

