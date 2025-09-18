Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Fenomenler 'Gizemli Cinayetler' üzerinden milyonlar kazanıyor! 'Çok büyük bir gelir kapısı'

Sosyal medya fenomenlerinin cinayet, taciz ve kayıp gibi çok hassas konularını içerik malzemesi olarak kullanması oldukça tepki çekiyor. Ellerinde kesin bilgi olmadan durumlar üzerinden yorumlar yaparak para kazanan fenomenler için bu konular ciddi bir gelir kaynağı olmuş durumda. Uzmanlar ise yayınların sınırlandırılması gerektiğini belirtiyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenomenler 'Gizemli Cinayetler' üzerinden milyonlar kazanıyor! 'Çok büyük bir gelir kapısı'
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
18.09.2025
saat ikonu 10:24
|
GÜNCELLEME:
18.09.2025
saat ikonu 10:27

Sosyal medyada fenomenler şimdi de gazeteci, hukukçu ve yorumcu rollerine büründü. Yayınlarında cinayetler, kayıplardan bahsederek içerik üreten fenomenler oldukça tepki çekiyor. Resmi bir açıklama olmamasına rağmen kendince durumlara yorum yapan fenomenler adı altında milyonlarca lira kazanıyor. Zaman zaman bu hesaplara 5 bin ila 10 bin euroya varan bağışlar yapıldığı biliniyor. Türkiye’de geniş yankı uyandıran Narin cinayeti sürecinde de benzer durumlar yaşanmıştı.

Fenomenler 'Gizemli Cinayetler' üzerinden milyonlar kazanıyor! 'Çok büyük bir gelir kapısı'

ÖZEL BİLGİNİN PARÇASI GİBİ HİSSETTİRİYOR

Türkiye gazetesinden Gamze Erdoğan'ın haberine göre, hukukçu Tülay Bekar, insanların bu yayınlarla duygusal bağ kurduğunu belirterek, “İzleyiciler ellerinden bir şey gelmediğini düşündüklerinde, destek olmanın yolunu bu yayınlara bağış yapmakta buluyorlar” dedi. Bekar, özellikle yurt dışında yaşayan diaspora gruplarının bu tür yayınlara büyük miktarda bağış yaptığını ifade etti. “Komplo teorileri ve gizemli dosya sunumları, izleyiciyi özel bilginin parçası gibi hissettiriyor. Bu, influencer ekonomisine dönüşmüş durumda. Bu da yayıncılar için çok büyük gelir kapısı oluyor. Olayların bir dizi gibi sunulması da sadık bir izleyici kitlesi oluşturuyor.” diye konuştu.

Fenomenler 'Gizemli Cinayetler' üzerinden milyonlar kazanıyor! 'Çok büyük bir gelir kapısı'

"YAYINLAR SINIRLANDIRILMALI"

Bekar ayrıca, “Devam eden davalar hakkında bilgi kirliliği oluşturan yayınlar sınırlandırılmalı. Sosyal medyada finansal denetim mutlaka yapılmalı. Yurt dışından gelen büyük meblağlar MASAK tarafından izlenmeli” uyarısında bulundu.

ile Mücadele Derneği (UCİM) yetkilileri ise yargının kamuoyu baskısıyla değil somut delillerle ilerlemesi gerektiğine dikkat çekti. UCİM, “Kamu vicdanı önemli bir toplumsal baskı unsuru olsa da mahkemelerin görevi gerçeğe ulaşmaktır” ifadelerini kullandı.

Fenomenler 'Gizemli Cinayetler' üzerinden milyonlar kazanıyor! 'Çok büyük bir gelir kapısı'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme! İfadeleri katile sızdırmışlar
Cinayet planlarını yazdığı notlar kan dondurdu! Caniden pes dedirten savunma
ETİKETLER
#sosyal medya
#cinayet
#hukuk
#fenomen
#bağış
#çocuk istismarı
#Influencer
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.