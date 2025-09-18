Fenomenler 'Gizemli Cinayetler' üzerinden milyonlar kazanıyor! 'Çok büyük bir gelir kapısı'

Sosyal medyada fenomenler şimdi de gazeteci, hukukçu ve yorumcu rollerine büründü. Yayınlarında cinayetler, kayıplardan bahsederek içerik üreten fenomenler oldukça tepki çekiyor. Resmi bir açıklama olmamasına rağmen kendince durumlara yorum yapan fenomenler bağış adı altında milyonlarca lira kazanıyor. Zaman zaman bu hesaplara 5 bin ila 10 bin euroya varan bağışlar yapıldığı biliniyor. Türkiye’de geniş yankı uyandıran Narin cinayeti sürecinde de benzer durumlar yaşanmıştı.

ÖZEL BİLGİNİN PARÇASI GİBİ HİSSETTİRİYOR

Türkiye gazetesinden Gamze Erdoğan'ın haberine göre, hukukçu Tülay Bekar, insanların bu yayınlarla duygusal bağ kurduğunu belirterek, “İzleyiciler ellerinden bir şey gelmediğini düşündüklerinde, destek olmanın yolunu bu yayınlara bağış yapmakta buluyorlar” dedi. Bekar, özellikle yurt dışında yaşayan diaspora gruplarının bu tür yayınlara büyük miktarda bağış yaptığını ifade etti. “Komplo teorileri ve gizemli dosya sunumları, izleyiciyi özel bilginin parçası gibi hissettiriyor. Bu, influencer ekonomisine dönüşmüş durumda. Bu da yayıncılar için çok büyük gelir kapısı oluyor. Olayların bir dizi gibi sunulması da sadık bir izleyici kitlesi oluşturuyor.” diye konuştu.

"YAYINLAR SINIRLANDIRILMALI"

Bekar ayrıca, “Devam eden davalar hakkında bilgi kirliliği oluşturan yayınlar sınırlandırılmalı. Sosyal medyada finansal denetim mutlaka yapılmalı. Yurt dışından gelen büyük meblağlar MASAK tarafından izlenmeli” uyarısında bulundu.

Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) yetkilileri ise yargının kamuoyu baskısıyla değil somut delillerle ilerlemesi gerektiğine dikkat çekti. UCİM, “Kamu vicdanı önemli bir toplumsal baskı unsuru olsa da mahkemelerin görevi gerçeğe ulaşmaktır” ifadelerini kullandı.