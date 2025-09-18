Tren kendi gücüyle yüzen köprüden geçti! Dünyada ilk

ABD'de Link hafif raylı sistem hattı, I-90 yüzer köprüsünde gerçekleştirilen gece test sürüşüyle ulaştırma tarihinde yeni bir sayfa açtı. GeekWire'ın haberine göre, Sound Transit tarafından yürütülen denemede elektrikle çalışan tren ilk kez Lake Washington üzerindeki yüzer yapıdan kendi gücüyle geçti.

Sound Transit, dünyada ilk kez bir trenin kendi gücüyle yüzer köprü üzerinden geçtiği bu denemeyi, kurum ve ulaşım sektörü için "tarihi bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi. Trenin göl üzerindeki doğu ve batı yönlü yol şeritlerinin arasında geçtiği anları gösteren bir dizi fotoğraf çarşamba günü yayınlandı.

SAATTE 100 KM HIZA YAKLAŞTI

Gece boyunca gerçekleştirilen çalışmalarda tek bir tren, köprü hattında önce 8 km/saat hızla ilerledi; ardından tempo kademeli olarak artırılarak 88 km/saat seviyesine ulaşıldı.

Testler, 2026 yılının başında Link Ligh Rail 2 hatının tam olarak açılmasına hazırlık amacıyla Mercer Island ve Judkins Park'taki yeni istasyonlar arasında aralıklı olarak devam edecek. Tamamen açıldığında, hat Seattle şehir merkezini Bellevue şehir merkezi ve Microsoft genel merkez kampüsündeki Redmond Technology istasyonuna bağlayacak.

Yapımına 2016 yılında başlanan projenin 2023'te tamamlanması planlanıyordu. Ancak teknik engeller ve bütçe sıkıntıları gibi sorunlar nedeniyle ertelenmişti.