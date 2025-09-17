Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Selçuk Bayraktar'dan Netenyahu'ya tepki! 'Yolumuzdan asla dönmeyeceğiz'

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST İstanbul'un açılışında konuştu. İsrail Başbakanı Netanyahu'ya tepki göstererek, "Birilerini rahatsız ediyorsa varsın etsin, bizler yolumuzdan asla dönmeyeceğiz" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.09.2025
saat ikonu 14:50
|
GÜNCELLEME:
17.09.2025
saat ikonu 14:50

Yönetim Kurulu ve Türkiye Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı , TEKNOFEST İstanbul'un açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Festivalde rekorların yenilendiğini söyleyen Bayraktar, Başbakanı Netanyahu'ya tepki gösterdi. Bayraktar, "Medeniyetimizin güneş yüzlü çocuklarının hamleleri, bu meydanı dolduran milyonlar elbette bizleri gururlandırıyor. Birilerini rahatsız ediyorsa varsın etsin, bizler yolumuzdan asla dönmeyeceğiz" dedi.

Selçuk Bayraktar'dan Netenyahu'ya tepki! 'Yolumuzdan asla dönmeyeceğiz'

"TEKNOLOJİNİN SİLAHA DÖNÜŞTÜĞÜ BİR ÇAĞA TANIKLIK EDİYORUZ"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu akıllı telefon teknoloji ile ilgili açıklamalarını değerlendiren Bayraktar, "Hayatımızda kullandığımız ve asıl amacının sivil olduğunu düşündüğümüz akıllı saatten telefonlara kadar, internet ağlarından sosyal medyaya kadar her şeyin silaha dönüştüğü bir ana tanıklık ediyoruz. Seri üretim bandında üretilen çağrı cihazlarının patlatıldığını gördük. Düşünün ki çocuğunuza bir kulaklık aldınız. Bunu bir anlamda sivil teknolojinin geliştirdiği bir cihaz olarak aldınız ama bir anda beyninizde patlıyor. Maalesef adına tekno feodolizm dediğimiz ve dünyada şer güçler tarafından insanlığa büyük fayda getirecek büyük teknolojinin bir anlamda ne kadar unsuru varsa hepsinin silaha dönüştüğü bir çağa tanıklık ediyoruz. TEKNOFEST'in misyonu özellikle savunma sanayiindeki tam bağımsızlıkla başlayıp teknolojinin tüm diğer alanlarında bağımsız olabilmemiz için bir dip dalga oluşturmaktı. Bu ile başladı sonrasında geniş bir yelpazeye yayıldı. NSosyal sivil alandaki mücadelenin bir örneği. Evet ilk adım henüz ufak ama bunun sonrasında muhakkak güvenliğimizin teminatı açısından bağımsızlığımız açısından muhakkak bu kullandığımız diğer teknoloji harikası cihazların gençlerimiz tarafından geliştirilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Selçuk Bayraktar'dan Netenyahu'ya tepki! 'Yolumuzdan asla dönmeyeceğiz'

"DÜNYA KORKUNÇ BİR KARANLIĞA SÜRÜKLENİYOR"

Teknolojiyi geliştirecek genç nesillere dikkat çeken Bayraktar, "Sizler büyük kaynaklara sahip olabilirsiniz, finansal kaynaklara sahip olabilirsiniz ama aslolan burada bu teknolojiyi tasarlayıp geliştirecek üretecek nitelikli insan gücü. Bu insanların elbette memleket aşkları. Tek başına yüksek donanımlı insanlar da yetmiyor. Yüksek donanımlı insanları yetiştiriyorsunuz ama yurt dışında çok daha iyi imkanlarla yine bir anlamda sizi tahakküm altında tutacak kurumlara çalışmış oluyorlar beyin göçü dediğimiz hadise ile. Bizim hedeflediğimiz sadece en yüksek donanımlara sahip nesiller değil, aynı zamanda memleketine milletine insanlığa faydalı eserler yapacak nesiller. Ülkemizin bağımsız yarınlarını inşa edecek nesiller. Hakikaten dünya korkunç bir karanlığa sürükleniyor. Sivil zannettiğimiz her şey aslında bizlere doğrultulmuş birer silah. Düşünün gönüllü olarak kullandığımız bu silahların bedelini bile biz ödedik. Ama yeri geldiğinde aleyhimize kullanılabiliyor" diye konuştu.

Selçuk Bayraktar'dan Netenyahu'ya tepki! 'Yolumuzdan asla dönmeyeceğiz'

"VASATA SÜRÜKLENDİĞİNİ GÖRÜYORUZ İNSANLIĞIN"

Selçuk Bayraktar Gazze'de yaşananların sosyal medyadaki yansımalarına ilişkin bir soruya yanıt vererek, "Bir anlamda bütün uluslararası hukuku hiçe sayarak yapılmış eylemleri bazı sosyal mecra platformlarında yayınladığınızda bunların kaldırıldığını görüyorsunuz. 21. Yüzyılda, fikir özgürlüğünü, ifade özgürlüğünü, evrensel insan hakları beyannamesinin yayınlandığı bir yüzyılda oluyor bu. Biz şunu görüyoruz. Bütün insanlığın geliştirdiği ne kadar müktesabat varsa, kurduğu kurumlar, imza attığı belgeler 200 bin yıllık serüvende bütün müesseseleri ile dünyanın yerle bir edildiğini görüyoruz. En ilkel insandan daha acımasızca daha ilkel bir şekilde bir vasata sürüklendiğini görüyoruz insanlığın" dedi.

"Türkiye'de savunma sanayiindeki gelişmeler Netanyahu'yu korkutuyor mu" sorusuna "Medeniyetimizin güneş yüzlü çocuklarının hamleleri, gayretleri, bu meydanı dolduran milyonlar elbette bizleri gururlandırıyor. Özellikle insanlığın faydasına yaptıkları tüm eserler. Elbette bizleri mazlum coğrafyaların hepsini gururlandırıyor. Onların hepsine umut salıyor. Birilerini rahatsız ediyorsa varsın etsin, bizler yolumuzdan asla dönmeyeceğiz" yanıtını verdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Bayraktar’dan açıklama: Türkiye, Çin için üretim üssü olabilir
Selçuk Bayraktar TEKNOFEST'te müjdeyi verdi! NSosyal'den sonra Küre geliyor
ETİKETLER
#Teknoloji
#İsrail
#teknofest
#savunma sanayi
#selçuk bayraktar
#Akıllı Teknoloji
#Sivil Teknoloji
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.