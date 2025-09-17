Menü Kapat
24°
Gündem
Editor
 Özge Sönmez

Selçuk Bayraktar TEKNOFEST'te müjdeyi verdi! NSosyal'den sonra Küre geliyor

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST İstanbul'un açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar konuşmasında Küre Dijital Ansiklopedi'nin müjdesini verdi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.09.2025
12:28
|
GÜNCELLEME:
17.09.2025
13:01

Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı , TEKNOFEST İstanbul'un açılışında konuştu. "Dünyanın en büyük teknoloji festivali olma rekorumuzu yeniliyoruz" diyen Bayraktar, NSosyal'den sonra 'Küre Dijital Ansiklopedi'nin müjdesini verdi.

Selçuk Bayraktar TEKNOFEST'te müjdeyi verdi! NSosyal'den sonra Küre geliyor

"REKORUMUZU YENİLİYORUZ"

Bayraktar'ın açıklamalarından satır başları:

Köklerin göklere uzandığı, tarihin akışının yeniden yazıldığı bu meydana, TEKNOFEST'e hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle TEKNOFEST kuşağını himaye eden Sayın Cumhurbaşkanımıza, tüm paydaşlarımıza, katılan kurum ve kuruluşlara, T3 Vakfı'ndaki yol arkadaşlarıma ve bizleri yalnız bırakmayan aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum.

TEKNOFEST sadece bir festival değildir. TEKNOFEST; asırlardır süren taklit uykusuna, öğrenilmiş çaresizliğe en güçlü itirazdır. Bugünün dünyasının yarışlarına değil, yarının yarışlarına bugünden hazırlanmaktır. Sadece teknolojiyi tüketen değil bizzat tasarlayan bir neslin, "Biz de varız!" diye haykırmasıdır. Kendi gök kubbemiz altında, kendi kanatlarımızla uçma sevdamızdır. Şairin de dediği gibi, "Güneşin doğuşunu bekleyen" bir neslin diriliş muştusudur.

İşte bu ruh, bu yıl sınırları aşarak önce Kardeş Vatan'a uzandı. KKTC tarihinin en büyük açık hava organizasyonunda 270 bin kardeşimizle kucaklaştık. Oradan Donanmamızla Boğaz'ı selamlayıp, TEKNOFEST Mavi Vatan'da, İstanbul Tersanesi'nde yüz binleri ağırladık. Şimdi de evimizde, Atatürk Havalimanı'ndayız.

Selçuk Bayraktar TEKNOFEST'te müjdeyi verdi! NSosyal'den sonra Küre geliyor

TEKNOFEST ruhunun ne kadar büyük olduğunun ispatı, işte bu meydanlardır. Bu ruhun asla sönmeyeceğinin göstergesi, yarışmalarımıza başvuran 1 milyon 100 bin gencimizdir. Bu yıl ufkumuzu daha da genişlettik. 13'ü yeni olmak üzere toplamda 64 farklı yarışmayla, dünyanın en büyük teknoloji festivali olma rekorumuzu yeniliyoruz. Onkolojide 3T Yarışması ile kansere karşı yeni çözümler geliştiren vicdanlı zihinler burada. Türkçe Büyük Dil Modeli Yarışması ile çağında dilimizin geleceğini koruyan gençlerimiz aramızda. Mesleki Yetenek Yarışması ile Milli Teknoloji Hamlemizin kahramanları, üretimin bel kemiği olacak geleceğin usta teknisyenleri de burada. Bu yıl nice ilklere de imza atıyoruz.

İlk kez kurulan TEKNOFEST Şampiyonlar Geçidi'nde, gençlerimizin hayallerini, 100'den fazla milli teknoloji ürününü gururla izleyeceğiz. Tıpkı Tuz Gölü'ndeki roket yarışmamızda aynı anda 3 roketin gökyüzüyle buluştuğu o an gibi, tarihe nice notlar düşeceğiz. Fetih 1453 ile şanlı tarihimize dijital bir yolculuk yapacak, Çelik Kubbe sergisi ile vatan semalarını koruyan teknolojiye tanıklık edeceğiz.

Selçuk Bayraktar TEKNOFEST'te müjdeyi verdi! NSosyal'den sonra Küre geliyor

"KIRILAN REKORUN BİR AMACI VAR"

Sadece bunlarla da kalmıyoruz. TEKNOFEST Bilim Sokağı'nda, geleceğin Aziz Sancar'ları, aydınlık yarınlarımızın temellerini atacak. Tarım Teknolojileri Kümelenmesi Alanında ise genç girişimcilerimiz, genetik biliminin gücüyle vizyon tohumları ekecek. Ortaya konulan onca emeğin, kırılan bunca rekorun tek bir amacı var. O da, gençlerimize hayallerini gerçeğe dönüştürebildiklerini göstermektir.

İşte bizim kutlu mücadelemiz; TEKNOFEST kuşağının özgüvenini diriltmektir. Dünya, pusulasını yitirmiş bir gemi gibi karanlığa sürükleniyor. Adaletin ve ahlakın olmadığı, insan onurunun hiçe sayıldığı, teknolojinin gücünün bir tahakküm aracına dönüştüğü, karanlık bir çağa tanıklık ediyoruz. Gözlerimizin önünde, modern çağın en acımasız soykırımı yaşanıyor. Gazze'de bebekler, çocuklar, masum insanlar katlediliyor. Bir yerde bebekleri öldürmek meşru görülüyorsa, orada artık hiçbir ahlaki ve hukuki sınır kalmamıştır. Bu ahval, tüm insanlık için varoluşsal bir tehdit.

Tüm kalbimle inanıyorum ki, medeniyetimizin bize emrettiği merhamet ve adaleti, üzerimize düşen vazifeyi hakkıyla yerine getirdiğimizde, Er ya da geç iyilik bu kötülüğe galebe çalacak. İyilik muhakkak kazanacak. Tam da bu nedenle Milli Teknoloji Hamlesi, sadece daha hızlı roketler, daha akıllı sistemler yapmak değildir. Bizim davamız, teknolojiyi vicdanla, aklı ahlakla birleştirmektir. Bizim davamız, bu zulme "dur" diyecek caydırıcı güce ulaşmaktır. Bu güç, askeri, ekonomik ve teknolojik üstünlüğün yanında ahlaki üstünlüğü sağlamaktır.

TEKNOFEST kuşağı, sadece gökleri değil vicdanları da aydınlatmak, insanlığın onurunu koruyacak teknolojileri de geliştirmek zorundadır. Milli Teknoloji Hamlesi'nin tek bir gayesi var. Tam bağımsız ve müreffeh bir Türkiye idealine ulaşmak. Yüksek teknoloji; sağlıktan tarıma, ulaşımdan haberleşmeye kadar her alanda aydınlık geleceğimizin anahtarı. Bizler burada sadece parlak fikirleri ve yeni icatları görmüyoruz. O fikirleri çeliğe, koda, ürüne dönüştüren usta elleri ve zihinleri de görüyoruz. Yarın, bu teknolojileri fabrikalarda üretecek, atölyelerde geliştirecek on binlerce gencimizi görüyoruz.

Bu yarışmalardaki her bir proje, yarının dünyaya damgasını vuracak teknoloji şirketlerinin habercisidir. Tam bağımsızlık mücadelesinin bir cephesi de dijital dünya. Vatan şairimiz, o meşhur dizesinde ne diyordu: "Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar!" İşte o canavar, bugün karşımıza dijital bir çehreyle çıkıyor: Tekno-feodalizm! Bedelini ödeyerek aldığımız akıllı telefonlar, saatler, internet dahil ne kadar sivil teknoloji varsa hepsi silaha çevrilmiş durumda.

"KÜRE, HAKİKATİN MECRASI OLACAK"

NSosyal, herkesin özgürce fikir üretebileceği bir platform. Güçlü bir itiraz. Dijital saygının buluştuğu yerdir. Sizlere bir müjde daha vermek istiyorum. Teknofes kuşağı bir adım daha attı. Küre Dijital Ansiklopedi. 1,5 yıldır titizlikle yürütülen bir çalışmanın ürünü. Küre yapay zeka destekli, açık kaynaklı ve güvenilir bilginin kaynağı olacak. Küre, hakikatin mecrası olacak. Sizleri Nsosyal'e ve Küre'ye davet ediyorum.

Selçuk Bayraktar TEKNOFEST'te müjdeyi verdi! NSosyal'den sonra Küre geliyor
