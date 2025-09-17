Teknofest ücretli mi, ücretsiz mi 2025? Halka açık olup olmadığı gündemde

Teknofest'e 565 binden fazla takım ve 1 milyon 100 bin yarışmacı başvuruda bulunurken 17 Eylül itibarıyla kapılarını açtı.

TEKNOFEST ÜCRETLİ Mİ, ÜCRETSİZ Mİ 2025?

Teknofest, 17 Eylül itibarıyla başlarken 21 Eylül'e kadar devam edecek. Binlerce kişinin ziyaret ettiği Teknofest ücretsiz olarak kapılarını bugün açtı. Teknofest, ücretsiz ve halka açık olarak düzenlenirken ilk günden binlerce kişi katılım sağladı. Çeşitli etkinliklerin ve gösterilerin olduğu Teknofest 21 Eylül'e kadar devam edecek.

TEKNOFEST HALKA AÇIK MI 2025?

Bugüne kadar birçok etkinliğiyle 11 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlayan TEKNOFEST, 17 Eylül itibarıyla kapılarını açarken binlerce ziyaretçi ağırlayacak. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek olan organizasyon nefes kesmeye devam ediyor. Teknofest ücretsiz ve halka açık olarak bugün başladı.

TEKNOFEST GİRİŞ BEDAVA MI?

hava gösterileri, konserler, sahne gösterileri, sergiler, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum, bilim şovlarının yer alacağı Teknofest'e girişler ücretsiz olarak düzenleniyor. Vatandaşlar giriş ziyaretçi kayıtlarını yaptırdıktan sonra ücretsiz olarak giriş yapabiliyor.