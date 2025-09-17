Teknofest İstanbul ziyaretçi kayıt nasıl yapılır? Teknofest’e giriş nasıl yapılır duyuruldu

Nefes kesen gösterilerin yer alacağı Teknofest 17 Eylül'de kapılarını açtı. Solotürk ve Türk Yıldızları gibi etkinliklerin olacağı Teknofest'e giriş nasıl yapılır sizler için derledik.

TEKNOFEST İSTANBUL ZİYARETÇİ KAYIT NASIL YAPILIR?

Binlerce kişinin akın ettiği Teknofest 17 Eylül Çarşamba günü başladı. Heyecanla beklenen büyük gün gelirken Teknofest 17-21 Eylül aralığında gerçekleşecek. Teknofest İstanbul ziyaretçi kayıt için yapmanız gerekenler çok basit. Buraya tıkladıktan sonra karşınıza çıkan ekranda çıkan bilgileri doldurmalısınız. Kayıt ol butonuna tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan QR kodu ile Teknofest alanına giriş yapabilirsiniz.

TEKNOFEST GİRİŞ NASIL YAPILIR?

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek festival için nefesler tutuldu. Binlerce kişinin katılacağı Teknofest'e giriş yapmak için yapmanız gerekenler arasında BURADAKİ LİNKE tıklamak. Linke tıkladıktan sonra açılan ekranda yer alan kişisel bilgileri doldurmanızın ardından QR kod karşınıza çıkacaktır. QR kodu girişte makinalara okutarak kolaylıkla giriş yapabiliyorsunuz.