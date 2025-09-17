Cumhurbaşkanı Erdoğan Teknofest’e ne zaman gelecek, hangi gün?

T3 Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde 13. kez düzenlenen Teknofest 17 Eylül Çarşamba günü kapılarını açtı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEKNOFEST’E NE ZAMAN GELECEK?

13. kez düzenlenen Teknofest 2025 bugün itibarıyla başlarken binlerce kişi ziyaret edecek. Nefes kesen gösterilerin olduğu ve Türkiye'nin gücünü gösteren hava araçlarının sergilendiği Teknofest'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'da katılacak.

Recep Tayyip Erdoğan bu yıl Teknofest'e cuma günü gelirken binlerce kişi heyecanla o günü bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma günü Teknofest'i ziyaret ederek, halka seslenecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEKNOFESTE'E GELECEK Mİ, HANGİ GÜN?

2025 yılında teknoloji tutkunları 17 Eylül itibarıyla İstanbul Atatürk Havalimanı'nda buluşuyor. Heyecanla beklenen Teknofest bugün başlarken ilk günden binlerce ziyaretçi giriş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret edeceği gün merakla beklenirken belli oldu. Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e cuma günü gelecek.