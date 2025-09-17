Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Teknofest kaç gün sürecek 2025? Ne zaman biteceği belli oldu

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest kaç gün sürecek belli oldu. Binlerce kişinin katılım sağlayacağı ve nefes kesen gösterilerin olacağı Teknofest bugün itibarıyla kapılarını açtı.

Teknofest kaç gün sürecek 2025? Ne zaman biteceği belli oldu
Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği 17 Eylül Çarşamba günü saat 09.00 itibarıyla kapılarını açarken binlerce kişi ziyaret kaydı oluşturdu.

TEKNOFEST KAÇ GÜN SÜRECEK 2025?

Solotürk, Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşu yapacağı Teknofest heyecanla beklenirken 17 Eylül itibarıyla kapılar açıldı. Binlerce kişinin ziyaret edeceği organizasyon T3 Vakfı ve Sanayi ve Bakanlığı öncülüğünde 13. kez düzenleniyor. Teknofest, 17 Eylül ile 21 Eylül aralığında gerçekleşecek.

Teknofest kaç gün sürecek 2025? Ne zaman biteceği belli oldu

'nda gerçekleşecek olan Teknofest, 5 gün boyunca kapılarını açık tutacak. Her gün binlerce kişinin ziyaret edeceği organizasyona Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma günü ziyaret edecek.

Teknofest kaç gün sürecek 2025? Ne zaman biteceği belli oldu

TEKNOFEST NE ZAMAN BİTECEK 2025?

Türkiye'nin teknolojisini ortaya koyan ve heyecanla beklenen Teknofest bugün itibarıyla kapılarını açtı. 17 Eylül ile 21 Eylül arasında gerçekleşecek olan organizasyon 21 Eylül'e kadar devam edecek.

Teknofest kaç gün sürecek 2025? Ne zaman biteceği belli oldu

TEKNOFEST HANGİ GÜN BİTİYOR?

T3 Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde 13. kez düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 17-21 Eylül aralığında gerçekleşecek.

