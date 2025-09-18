Yiyip içtiler, tatlı keyfi bile yaptılar! Romantik yemekten sonra yaptıkları şoke etti

Osmangazi ilçesinde bir restoranda yaşanan olay şaşkına çevirdi. Akşam yemeğine restorana gelen aile kebap yedikten sonra lahmacun da paket yaptırdı. Yemek yedikten sonra bir de tatlı ve çay keyfi yapan aile sıra hesap ödemeye gelince şoke eden bir harekette bulundu.

"GELİYORUM" DEDİ, KAÇTI

Kasaya yönelen adam, yanındaki eşi ve çocuğu dışarı çıktıktan sonra, kasaya yönelerek 650 liralık hesabı ödeyeceğini fakat kartının arabada kaldığını söyledi. Ardından da "bir dakika getiriyorum" diyerek restorandan ayrıldı. Ancak geri dönmedi.

Kasiyer şahsın uzun süre gelmemesi üzerine peşinden koşsa da kovalamaca sonuçsuz kaldı. Aile, romantik yemeğin faturasını işletmeye bırakarak kayıplara karıştı.

"KEYİF YAPTI, FATURASINI BİZE KESTİ"

O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, işletme sahibi Muhittin Nom, "Buraya geldiler, yemek yediler, tatlısını yedi, çayını içti, iki saate yakın sohbet ettiler. Gayet romantik bir geceydi. İş hesaba gelince kart bahanesiyle kaçtılar. Çalışanımız kovaladı ama nafile. Paran yoksa söylersin, biz de anlarız. Ama burada keyif yaptı, faturasını bize kesti. Daha önce de bir marketten sigara çalmış" dedi.

Yaşananlar sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, kullanıcılar olaya "Aşk parayla değil, ama hesap fişle geliyor" yorumunu yaptı.